À Rome, les élèves italianistes du collège Pascal Paoli d’Ile-Rousse sur les traces de l’Histoire

Comme chaque année depuis bientôt deux décennies, Elisabeth Bottalico, professeure d’italien au collège Pascal Paoli d’Ile-Rousse, emmène ses élèves à la rencontre du "Bel Paese". Pour cette édition 2025, destination Rome, une évidence à l’occasion de l’année jubilaire. "Il me semble logique de lier la Corse et Rome", explique Mme Bottalico, qui a construit un projet interdisciplinaire autour de plusieurs thématiques : la présence des Corses à Rome, notamment avec la Guardia Corsa Papale dans le Trastevere, l’histoire antique et moderne de la Ville Éternelle, mais aussi les grands événements historiques comme la Seconde Guerre mondiale et la période fasciste.



Le voyage, minutieusement préparé, a permis aux élèves de visiter les lieux emblématiques de Rome : le Colisée, le Forum Romain, le Vatican et ses Musées, le quartier Corse du Trastevere, sans oublier le centre historique avec la Piazza Navona, la Piazza di Spagna, la Trinità dei Monti, le Panthéon, la Piazza del Popolo et la célèbre Fontaine de Trevi. Moment inattendu : "Le passage devant nous du Roi d’Angleterre ! Qui l’aurait cru ? Aller à Rome en espérant voir le Pape et voir finalement le Roi d’Angleterre !" s’amuse l’enseignante.



Le séjour a également été marqué par la découverte des studios de cinéma LUCE et CINECITTÀ, lieux emblématiques du cinéma italien, intimement liés à l’histoire du XXe siècle. "Il s’agissait de marcher sur les pas des grands réalisateurs et acteurs italiens comme Fellini, Mastroianni, Coppola ou encore Ennio Morricone", souligne Mme Bottalico, qui rappelle que ces lieux ont été bâtis sous Mussolini, dans le cadre d’une vaste politique de propagande.



Ce voyage a permis aux élèves de mettre en pratique leurs compétences linguistiques, comme l’exige le cadre du CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues). "Ils ont pu parler avec les Romains, vivre la langue, la faire vibrer", se réjouit l’enseignante. Un séjour qui servira aussi de support pour l’épreuve de bonification en italien au Diplôme National du Brevet (DNB). "Parlare ed imparare una lingua è farla vivere ! Prof ! È spettacolare...", rapporte-t-elle, citant la réaction enthousiaste d'un élève.



Enfin, Elisabeth Bottalico a tenu à remercier les chefs d’établissement, l’équipe du collège Pascal Paoli, les parents d’élèves, ainsi que les institutions (Collectivité de Corse, communes, commerçants de Balagne) "qui participent tous très généreusement afin que les élèves puissent bénéficier chaque année de ces séjours linguistiques et culturels". Un voyage inoubliable qui restera gravé dans les mémoires, entre patrimoine, histoire et passion pour la langue italienne.