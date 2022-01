A Porto-Vecchio, une cagnotte pour nourrir Harris le pélican

Voici un peu plus d'un an, que le jeune pélican Harris quittait le parc de Sigean, au Sud de Narbonne, pour, au terme d'un long périple se poser au coeur des marais salants de Porto-Vecchio mais aussi du côté de l'étang de Biguglia.

Sa présence a rapidement fait le tour de la Cité du Sel et au-delà, mais s'il est devenu un des sujets de prédilection des photographes amateurs, ainsi qu'un but de visite pour les familles, il n'en demeure pas moins vrai que la réalité d'Harris comprend, dans le même temps, des contraintes.



La première d'entre toutes réside dans la nécessité quotidienne de se nourrir, surtout en cette période hivernale.



Pour venir en aide à Harris une jeune vétérinaire Nathalie Kilburg rend tous les jours visite à Harris et lui apporte sa pitance quotidienne composée d'un kilo de sardines. Même si le but avoué est de permettre à Harris de trouver rapidement son autonomie, la réalité du moment est ce nourrissage qui a, aussi, un coût et que Nathalie assume en majeur partie sur ses deniers personnels.



Si Nathalie Kilburg a reçu quelques soutiens, notamment celui de pêcheurs bonifaciens, l'idée de créer une cagnotte en ligne a vu le jour. Celle-ci existe, désormais, sur Leetchi et d'ores et déjà elle connaît un beau succès car elle affiche une coquette somme dépassant les 1.500 euros.