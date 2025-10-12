A Pianottoli-Caldarello, un projet vise à réhabiliter et agrandir le port de plaisance

Construit au sein de la réserve naturelle de Bonifacio, le port de Pianottoli dispose d’une capacité de 160 places, dont certaines sont déjà réservées aux plus gros gabarits. Seul port en eau profonde entre Bonifacio et Propriano, il est de fait très fréquenté l’été, d’autant plus quand les ports de Bonifacio et Propriano affichent complet. En étoffant sa capacité d’accueil d’une vingtaine de places pour des bateaux de plus de 24 mètres, le port renforcerait son potentiel d’attractivité, tout en répondant à la demande croissante. En menant à bien ce projet, la municipalité voit aussi l’opportunité « d’éradiquer les mouillages illégaux », comme elle le souligne dans son dernier bulletin municipal.



De plus, le port de Pianottoli-Caldarello montre des signes de fatigue. La digue notamment, souffre de la dynamique des vagues, et la commune souhaite prévenir son effondrement qu’elle juge « inéluctable » sans travaux. Pour y remédier, le projet prévoit la construction d’un ponton flottant en béton brise-clapot de 116 mètres de long sur 5 mètres de large, à laquelle viendrait s’ajouter la pose d'un ponton flottant en aluminium de 108 mètres de long et de 2,5 à 3 mètres de large. C’est dans ce nouvel espace, qui prévoit de s’étendre sur un peu moins de 900 m² de surface maritime, que seraient créés les nouveaux anneaux pour les bateaux de plus de 24 mètres.



Herbiers de posidonies



Après examen du dossier, la DREAL a estimé qu’il ne serait pas soumis à une étude d’impact. La municipalité devra néanmoins s’engager à produire une évaluation des incidences des travaux sur le site, situé en zone Natura 2000, notamment eu égard à la présence d’herbiers de posidonies, identifiés dans l’emprise du projet. A ce titre, une demande de dérogation aux espèces protégées devra être réalisée. Le projet, évalué à 1,9 million d’euros, ne connaît pas encore de date de chantier, et son plan de financement demeure inconnu. Il faudra tenir compte aussi de l’équipe municipale qui sera en place à Pianottoli à partir de mars 2026, date des prochaines élections. Pour l’heure, l’équipe actuelle - si elle est reconduite - espère faire aboutir le projet « sous la prochaine mandature ».