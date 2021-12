"A Marinella" de Lisula déroule son premier marché de Noël

La première édition ayant été annulée l'année dernière à cause de la Covid 19, le marché de Noël de Lisula, organisé par le comité des fêtes a Marinella, a enfin pu ouvrir ses portes, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

De la place Delaunay au marché couvert, en faisant une halte sur la place Paoli, et la rue Napoléon, tout est pensé pour plaire à tous les âges.

Sur la petite place commerçante et pleine de vie, les terrasses des cafés et les commerces ouverts à l'année ont volontiers accueillis les neuf chalets où se sont installés les artisans. Chocolats, charcuterie, bijoux, de quoi se restaurer sur place, il y en a pour tous les goûts.





"Cette année, nous avons décidé d'organiser le marché de Noël de Lisula sur la place Delaunay car c'est un lieu qui amène plus de convivialité et où se trouvent de nombreux commerçants ouverts toute l’année" explique Babeth Graziani bénévole du comité.

Tous les jours, pour les plus petits, des balades à dos d'ânes et des ateliers maquillages. Sur la place Paoli, au pied du grand sapin de Noël haut de 8 mètres, Babbu Natale attend ses visiteurs dans sa maison. Et à l'heure du thé, c'est au Bon Café qu'il faut aller.

Rue Napoléon, c'est l'association Cumpremu in Balagna qui organise en synergie avec le comité des événements. Après la première soirée," les bronzés font du ski", le chalet accueille en journée les visiteurs pour leur expliquer le principe du jeu.





"Chez les commerçants participants, lors du passage en caisse, des tickets sont à glisser dans les urnes. Par jour, trois gagnants sont tirés au sort. Des bons d'achats de cent euros à gagner et à valoir seulement sur le market place Lisula Balagne" explique Camille Nobili, Cumpremu in Balagna.

" Ce jeudi, sous le marché couvert, à 14 heures aura lieu un atelier dédié aux petits "cuistos", pour leur faire découvrir la confection des gâteaux de Noël avant de laisser la place à la magie, pour un merveilleux spectacle" ajoute Babeth.

Du Côté musique, les soirées sont aussi bien animées. Ce eercredi 22, les Spice Boys mettront l'ambiance et jeudi soir, un D clôturera le marché.



Mais le bon déroulement des festivités n'a pu se faire sans la participation de la municipalité.

" Nous avons tout mis en œuvre pour faciliter la tache aux organisateurs. Nous avons mis à disposition le domaine public et les services techniques. Partout en ville nous avons installé la sonorisation afin qu'il y ait de la musique partout. Et nous avons misé sur les lumières et les nouveaux décors" souligne Alexandra Escobar-Santini, 2e adjoint au maire, en charge des animations culturelles.