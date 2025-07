A Lucciana, une pépinière visée par un incendie

Les faits se sont produits peu après 2 heures du matin, dans la nuit du 13 au 14 juillet, sur la commune de Lucciana. Selon le service d’incendie et de secours de Haute-Corse, un incendie a ravagé un bâtiment modulaire de type algeco d’environ 50 m² sur le site de l’entreprise Casa di l’Ortu, spécialisée dans la vente de plantes et produits agricoles.

Le sinistre n’a pas fait de blessé, mais des dégâts ont également été relevés sur la façade principale de la pépinière. Les sapeurs-pompiers sont intervenus rapidement pour circonscrire les flammes. Le parquet de Bastia a ouvert une enquête pour "dégradation du bien d'autrui par moyen dangereux" est donc en cours, confiée à la section de recherches de la gendarmerie.



Les premières constatations ont été effectuées sur place par les services de gendarmerie, afin d’établir les causes précises du départ de feu. Casa di l’Ortu est une entreprise familiale. Elle est exploitée par les proches de Marco Furfaro, âgé de 56 ans, interpellé en Corse en décembre dernier puis extradé vers l’Italie en janvier 2024. Il fait l’objet de poursuites judiciaires dans le cadre d’une enquête ouverte de l’autre côté des Alpes.