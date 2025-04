À Lisula, un Escape Game pour préparer les soignants à la gestion de crise sanitaire

Samedi 5 avril, la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) de Balagne a organisé à Lisula un événement inédit : un Escape Game entièrement conçu pour les professionnels de santé. Un exercice grandeur nature sur le thème d’une crise sanitaire liée à une canicule, imaginé par la société Scappa à la demande de l’ARS de Corse, et complété par un atelier de premiers secours. « Cet Escape Game a été conçu expressément pour nous, les professionnels de santé de la CPTS, afin de nous entraîner à gérer une crise sanitaire », explique le docteur Dominique Simeoni, présidente de la CPTS de Balagne. « L’objectif, c’est d’apprendre à mobiliser l’intelligence collective et à travailler en équipe, dans une activité ludique mais réaliste. »



Deux équipes de cinq personnes, composées de médecins, infirmiers, psychologues, aides-soignants ou encore infirmières scolaires, ont été immergées dans une situation critique : une alerte canicule fictive mais documentée, au cours de laquelle les participants devaient réagir à des coupures de courant, l’interruption des communications et la saturation des services. Pour renforcer l’immersion, la température des locaux avait même été augmentée. « Les prévisions climatiques sont alarmantes. D’ici 2030, nous pourrions connaître des épisodes caniculaires bien plus fréquents et intenses, avec des conséquences dramatiques sur les publics les plus vulnérables », souligne Dominique Simeoni. Chaque participant a ainsi été amené à tirer un rôle différent de sa fonction habituelle, et à faire face à des choix cruciaux en équipe.



Parallèlement, un atelier de révision des gestes de premiers secours était proposé pour compléter l’apprentissage. « C’était très enrichissant. L’exercice nous a permis de mieux comprendre la gestion d’une crise sanitaire, dans une ambiance concrète et collective », témoigne Carla Cianfarani, diététicienne. « Il est important de faire régulièrement des rappels sur les gestes qui sauvent », ajoute un infirmier libéral de la maison de santé de Lisula.



Le scénario, élaboré sur plusieurs mois par l’équipe de la CPTS et la société Scappa, s’inspire de situations réelles. « Il ne s’agit pas d’un jeu comme les autres. Sur ce thème, on ne peut pas se permettre l’approximation. Il fallait être fidèle aux protocoles, aux étapes d’une véritable alerte », précise Stéphane Morganti, concepteur chez Scappa. Jusqu’à l’utilisation d’un téléphone satellite en fin de partie, pour simuler le maintien du lien avec les autorités malgré l’absence de réseau : une illustration concrète des solutions à envisager en cas de crise.



Fort de ce succès, d’autres sessions thématiques pourraient être envisagées prochainement par la CPTS. Un format innovant et engageant, qui pourrait bien s’inscrire durablement dans la préparation des professionnels à la gestion des urgences sanitaires.