À L’Île-Rousse, Marie-Léna Bothorel accompagne les jeunes grâce à la sophrologie

La sophrologie, une approche psycho-corporelle qui aide les plus jeunes à mieux comprendre et gérer leurs émotions
À Lisula, une nouvelle professionnelle de l’accompagnement des enfants et des adolescents s’est récemment installée. Formée à la sophrologie, Marie-Léna Bothorel a choisi de consacrer sa pratique à un public jeune, dans une période où les questions liées au bien-être émotionnel et à la santé mentale occupent une place grandissante dans les préoccupations des familles.
Méthode psycho-corporelle développée dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo, la sophrologie est née de la volonté de proposer une approche plus humaine de l’accompagnement psychique. À une époque où certains traitements psychiatriques lourds étaient encore largement utilisés, le médecin s’intéresse aux états de conscience et à leur influence sur l’équilibre entre le corps et l’esprit.
Pour élaborer sa méthode, il s’inspire de plusieurs disciplines occidentales comme la neurologie, la psychologie ou encore l’hypnose, mais également de pratiques orientales découvertes lors de voyages, notamment la méditation et le yoga. Cette approche, baptisée sophrologie caycédienne, demeure aujourd’hui la référence fondatrice de la discipline.
Mieux vivre ses émotions
La sophrologie vise à harmoniser le corps et l’esprit grâce à des exercices associant respiration contrôlée, relaxation dynamique, relâchement musculaire, concentration et visualisation positive. Accessible à tous, elle permet de développer une meilleure conscience de soi et de ses ressources personnelles.
Chez les enfants et les adolescents, cette pratique est souvent utilisée pour accompagner la gestion du stress, de l’anxiété, des émotions envahissantes, des troubles du sommeil ou encore du manque de confiance en soi.
« La sophrologie permet avant tout un apaisement et un mieux-être. Elle offre un espace où l’enfant ou l’adolescent peut être entendu sans jugement », explique Marie-Léna Bothorel.
Selon la jeune praticienne, l’objectif n’est pas seulement de procurer un moment de détente durant la séance, mais surtout de transmettre des outils réutilisables au quotidien.
« Grâce aux exercices de respiration, de relaxation et de visualisation, les jeunes apprennent à reconnaître leurs émotions, à comprendre ce qu’ils ressentent et à mettre en place des stratégies lorsqu’ils se sentent dépassés».
Un accompagnement adapté à chaque âge
Spécifiquement formée à l’accompagnement des enfants et des adolescents, Marie-Léna Bothorel accueille les jeunes à partir de 4 ans, âge auquel les capacités de concentration et d’expression permettent un véritable travail autour des ressentis et des émotions.
Les séances, d’une durée comprise entre 45 minutes et une heure, sont adaptées à chaque situation. La première rencontre permet notamment de mieux comprendre le contexte de vie de l’enfant ou de l’adolescent ainsi que les difficultés rencontrées. Les rendez-vous suivants alternent temps d’échange, exercices de relaxation, respiration et visualisation, avant un retour sur les ressentis exprimés durant la séance.
Les demandes peuvent être formulées par les parents lorsqu’ils observent des signes de mal-être chez leur enfant, mais aussi directement par des adolescents en recherche d’un espace neutre pour exprimer leurs difficultés.
« L’adolescence est une période charnière. C’est un moment où l’on construit son identité, où l’on traverse parfois des questionnements importants. Je trouve essentiel qu’ils puissent trouver un lieu où ils se sentent écoutés et compris », souligne-t-elle.
Une vocation tournée vers l’accompagnement
Titulaire d’études en psychologie, Marie-Léna Bothorel s’est également formée à la programmation neuro-linguistique (PNL) ainsi qu’à l’hypnose émotionnelle. Des outils qu’elle considère complémentaires, même si la sophrologie constitue aujourd’hui le cœur de sa pratique auprès des plus jeunes.
« J’ai toujours voulu exercer un métier de relation d’aide. Travailler avec les enfants s’est imposé comme une évidence au fil de mon parcours », confie-t-elle.
Un retour aux sources à L’Île-Rousse
Au-delà de sa pratique professionnelle, l’installation de Marie-Léna Bothorel à Lisula revêt une dimension personnelle. Elle grandit à Versailles, avant de revenir en Corse à l’âge de 19 ans, la jeune femme a choisi de s’installer dans une maison familiale à laquelle elle demeure particulièrement attachée.
« Je suis très heureuse et émue d’ouvrir ce cabinet ici. Même si j’ai vécu ailleurs, c’est à L’Île-Rousse que je me suis construite. J’y ai vécu mes plus grandes joies comme mes plus grandes peines. C’est donc ici que j’ai choisi d’accompagner à mon tour les enfants et les adolescents dans leur propre construction », confie-t-elle.
Dans un contexte où les questions de santé mentale occupent une place croissante dans les préoccupations des familles, cette nouvelle activité vient enrichir l’offre d’accompagnement présente sur le territoire balanin. Installée route de Santa Reparata, Marie-Léna Bothorel reçoit les enfants à partir de 4 ans ainsi que les adolescents jusqu’à 18 ans dans un espace spécialement conçu pour leur accueil et leur accompagnement.
06 19 09 62 35%2019%2009%2062%2035
bothorel.lena@gmail.com
@so.lenacorse
À Lisula, une nouvelle professionnelle de l’accompagnement des enfants et des adolescents s’est récemment installée. Formée à la sophrologie, Marie-Léna Bothorel a choisi de consacrer sa pratique à un public jeune, dans une période où les questions liées au bien-être émotionnel et à la santé mentale occupent une place grandissante dans les préoccupations des familles.
Méthode psycho-corporelle développée dans les années 1960 par le neuropsychiatre Alfonso Caycedo, la sophrologie est née de la volonté de proposer une approche plus humaine de l’accompagnement psychique. À une époque où certains traitements psychiatriques lourds étaient encore largement utilisés, le médecin s’intéresse aux états de conscience et à leur influence sur l’équilibre entre le corps et l’esprit.
Pour élaborer sa méthode, il s’inspire de plusieurs disciplines occidentales comme la neurologie, la psychologie ou encore l’hypnose, mais également de pratiques orientales découvertes lors de voyages, notamment la méditation et le yoga. Cette approche, baptisée sophrologie caycédienne, demeure aujourd’hui la référence fondatrice de la discipline.
Mieux vivre ses émotions
La sophrologie vise à harmoniser le corps et l’esprit grâce à des exercices associant respiration contrôlée, relaxation dynamique, relâchement musculaire, concentration et visualisation positive. Accessible à tous, elle permet de développer une meilleure conscience de soi et de ses ressources personnelles.
Chez les enfants et les adolescents, cette pratique est souvent utilisée pour accompagner la gestion du stress, de l’anxiété, des émotions envahissantes, des troubles du sommeil ou encore du manque de confiance en soi.
« La sophrologie permet avant tout un apaisement et un mieux-être. Elle offre un espace où l’enfant ou l’adolescent peut être entendu sans jugement », explique Marie-Léna Bothorel.
Selon la jeune praticienne, l’objectif n’est pas seulement de procurer un moment de détente durant la séance, mais surtout de transmettre des outils réutilisables au quotidien.
« Grâce aux exercices de respiration, de relaxation et de visualisation, les jeunes apprennent à reconnaître leurs émotions, à comprendre ce qu’ils ressentent et à mettre en place des stratégies lorsqu’ils se sentent dépassés».
Un accompagnement adapté à chaque âge
Spécifiquement formée à l’accompagnement des enfants et des adolescents, Marie-Léna Bothorel accueille les jeunes à partir de 4 ans, âge auquel les capacités de concentration et d’expression permettent un véritable travail autour des ressentis et des émotions.
Les séances, d’une durée comprise entre 45 minutes et une heure, sont adaptées à chaque situation. La première rencontre permet notamment de mieux comprendre le contexte de vie de l’enfant ou de l’adolescent ainsi que les difficultés rencontrées. Les rendez-vous suivants alternent temps d’échange, exercices de relaxation, respiration et visualisation, avant un retour sur les ressentis exprimés durant la séance.
Les demandes peuvent être formulées par les parents lorsqu’ils observent des signes de mal-être chez leur enfant, mais aussi directement par des adolescents en recherche d’un espace neutre pour exprimer leurs difficultés.
« L’adolescence est une période charnière. C’est un moment où l’on construit son identité, où l’on traverse parfois des questionnements importants. Je trouve essentiel qu’ils puissent trouver un lieu où ils se sentent écoutés et compris », souligne-t-elle.
Une vocation tournée vers l’accompagnement
Titulaire d’études en psychologie, Marie-Léna Bothorel s’est également formée à la programmation neuro-linguistique (PNL) ainsi qu’à l’hypnose émotionnelle. Des outils qu’elle considère complémentaires, même si la sophrologie constitue aujourd’hui le cœur de sa pratique auprès des plus jeunes.
« J’ai toujours voulu exercer un métier de relation d’aide. Travailler avec les enfants s’est imposé comme une évidence au fil de mon parcours », confie-t-elle.
Un retour aux sources à L’Île-Rousse
Au-delà de sa pratique professionnelle, l’installation de Marie-Léna Bothorel à Lisula revêt une dimension personnelle. Elle grandit à Versailles, avant de revenir en Corse à l’âge de 19 ans, la jeune femme a choisi de s’installer dans une maison familiale à laquelle elle demeure particulièrement attachée.
« Je suis très heureuse et émue d’ouvrir ce cabinet ici. Même si j’ai vécu ailleurs, c’est à L’Île-Rousse que je me suis construite. J’y ai vécu mes plus grandes joies comme mes plus grandes peines. C’est donc ici que j’ai choisi d’accompagner à mon tour les enfants et les adolescents dans leur propre construction », confie-t-elle.
Dans un contexte où les questions de santé mentale occupent une place croissante dans les préoccupations des familles, cette nouvelle activité vient enrichir l’offre d’accompagnement présente sur le territoire balanin. Installée route de Santa Reparata, Marie-Léna Bothorel reçoit les enfants à partir de 4 ans ainsi que les adolescents jusqu’à 18 ans dans un espace spécialement conçu pour leur accueil et leur accompagnement.
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bothorel.lena@gmail.com
@so.lenacorse
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