À L’Île-Rousse, Marie-Léna Bothorel accompagne les jeunes grâce à la sophrologie

Maria-Serena Volpei-Aliotti le Dimanche 19 Juillet 2026 à 10:48

Installée depuis quelques semaines à L’Île-Rousse, Marie-Léna Bothorel propose un accompagnement en sophrologie destiné aux enfants et aux adolescents. Cette méthode psycho-corporelle, fondée sur la respiration, la relaxation et la visualisation, vise à aider les jeunes à mieux comprendre leurs émotions et à faire face aux difficultés du quotidien.