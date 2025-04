À Corte, l’Université de Corse célèbre les arts et la culture sur le campus

Lancée le 31 mars, la programmation des Journées Arts et Culture dans l’Enseignement Supérieur se poursuit cette semaine sur les campus cortenais. Coordonné par le Centre Culturel Universitaire, en lien avec l’Université de Corse, l’événement rassemble une quinzaine de rendez-vous répartis sur près de deux semaines. L’objectif est de donner à voir la diversité des pratiques culturelles portées par les étudiants et ouvrir un espace de rencontre autour des formes contemporaines de création.



Ce mardi, la carte blanche aux étudiants artistes a permis d’ouvrir une première scène avec un concert consacré au compositeur Henri Tomasi, suivi d’une restitution des ateliers de danse. Ce mercredi 2 avril, la journée mettra à l’honneur les ateliers musique et théâtre du CCU. À 17 heures, une restitution musicale se tiendra dans les jardins du bâtiment Guelfucci, avant une soirée théâtrale prévue à 18h30 au Spaziu Natale Luciani, avec « Attelli Teatrali in Festa ! », regroupant plusieurs groupes d’élèves.



La programmation se prolongera jeudi soir avec un concert du musicien Serge Vacca. La semaine suivante, les créations théâtrales des étudiants de la filière Arts du Spectacle viendront conclure ce cycle, avec deux représentations prévues les 8 et 9 avril, toujours au Spaziu Natale Luciani.



Plusieurs expositions accompagnent également ces journées. Parmi elles, une installation photographique consacrée à la plateforme Stella Mare est visible dans le hall du bâtiment Desanti jusqu’au 6 avril. Une autre exposition, intitulée « Il suffit d’écouter les femmes », se tient à la Casa Studientina jusqu’à la fin du mois. À Bastia, les étudiants de licence 3 en Arts et Design exposeront leurs travaux à la galerie Joal, du 5 au 19 avril.



Cette série de manifestations se clôturera le 10 avril par une soirée mêlant projection et musique, intitulée « Illiade et Odyssée, de Kiev à Corte », proposée elle aussi au Spaziu Natale Luciani.



Destinée à rendre visible la création étudiante au sein de l’enseignement supérieur, cette programmation s’inscrit dans le cadre national des Journées Arts et Culture pilotées par le ministère. À Corte, elle confirme le dynamisme des initiatives artistiques portées par les étudiants et l’importance accordée à leur expression au sein de l’université.