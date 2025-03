À Corte, des étudiants veulent raviver l’intérêt des jeunes pour la culture corse

La culture corse est-elle en train de s’effacer du quotidien des jeunes générations ? Si elle demeure un marqueur identitaire fort, sa transmission se heurte à de nouvelles dynamiques : désintérêt, influence de la mondialisation, ou difficulté d’accès aux savoirs traditionnels.

Un groupe d’étudiants en gestion financière de l’Université de Corse a décidé de se saisir du sujet à travers une approche concrète.

Plutôt que de s’en tenir à un discours académique, "Les Mains qui œuvrent" misent sur l’expérience directe et le partage. Pour eux, la culture corse n’est pas un musée, mais une identité vivante qui se transmet dans l’échange et la pratique. Croyances populaires, cuisine, traditions agricoles, autant d’éléments qu’ils ont choisi d’explorer à travers trois rendez-vous inédits, qui se tiendront à Corte et ses environs.



Le 18 mars, c’est à la lueur des étoiles que débutera l’initiative avec le festival nocturne "Sottu à a Luna", dans le hall du bâtiment Desanti. Au programme, jeux et animations autour des croyances et traditions corses : conférences, parties de Morra, blind test musical et une version revisitée du jeu du Loup-Garou, inspirée des Mazzeri, figures emblématiques du folklore insulaire.



Le 1er avril, c’est au cœur du jardin du patrimoine culinaire corse, à l’IUT de Corse, que se poursuivra la démarche. Un espace entièrement dédié aux plantes endémiques utilisées dans la cuisine traditionnelle sera inauguré, avec des démonstrations concrètes et des échanges sur leurs usages ancestraux.



Enfin, le 7 avril, place à la transmission culinaire avec l’événement "A ghjuventù in cucina", organisé au restaurant "Chez Papa", route du Calvaire. Lors d’ateliers participatifs, les étudiants découvriront les gestes, les recettes et le vocabulaire de la gastronomie corse, sous la houlette de restaurateurs et professionnels du secteur agroalimentaire.



Ce projet, soutenu par des partenaires tels que l’association Storia, le musée de la Corse et l’IUT de Corte, illustre une volonté de dépoussiérer la transmission culturelle. "Les jeunes ne rejettent pas la culture corse, mais ils ont besoin de la redécouvrir sous un angle qui leur parle", expliquent les organisateurs.



Rendez-vous le 18 mars pour le premier événement.