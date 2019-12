A Calvi les décorations de Noël mises à mal par la tempête

Ce dimanche soir à 20h30, les pompiers du Centre d'Intervention et de Secours sont intervenus à l'entrée de la Ville pour des panneaux de décoration de Noël qui se sont décrochés et qui représentaient une véritable menaces pour les automobilistes et les passants.

Sur place, les pompiers ont déployé la grande échelle, alors que les gendarmes sécurisaient la zone et régulaient la circulation.

Le maire de Calvi, Ange Santini était tenu informé de la situation, alors que l'adjoint au maire Didier Bicchieray se rendait sur place avec les employés du service technique de la ville d'astreinte.

" Nous étions dans l'impossibilité d'intervenir de nôtre propre chef,car nous n'avions pas le matériel adapté de disponible pour travailler en toute sécurité. Nous avons donc fait appel à nos pompiers dont on connaît leur professionnalisme. Je tiens ici à remercier au nom du maire et de l'ensemble de la Municipalité le capitaine Stéphane Orticoni, chef de corps du Centre d'Intervention et de Secours, très à l'écoute et conscient du danger que représentaient ces décorations de Noël menaçant de s'écraser sur la chaussée, avec les conséquences que celà aurait pu avoir. Un grand merci aussi aux pompiers de garde, au Gendarmes et à notre équipe d'astreinte" déclarait l'élu.