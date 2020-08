A Bucciata Bastiaccia : Le concours «People» annulé, mais l’International maintenu samedi et dimanche

« Suite à divers échanges avec la Préfecture, l'organisation d'A Bucciata Bastiaccia a pris la décision d'annuler le concours people VIP prévu ce soir, vendredi 21, pour des raisons sanitaires et sécuritaires » indiquent les organisateurs ce vendredi matin dans un communiqué. Des organisateurs qui précisent bien que les divers concours et grands prix prévus samedi et dimanche, notamment l'International Pierrot Lamperti, sont bel et bien maintenus, au format habituel.

Hier soir se sont déroulées les doublettes, le concours promotionnel de la pétanque, trophée Euromat. Pas de vainqueurs car à 4 heures du matin ce vendredi, le concours n’était toujours pas terminé. Aussi les concurrents des 4 dernières doublettes en lice pour les ½ finales ont-ils décidé de se partager la victoire et les trophées.

Etaient arrivées dans le dernier carré les doublettes :

Mickael Bonetto / Christophe Canavero.

Jean-Do Fieschi / Pierre Fieschi.

Philippe Santini / Cyril Olmeta.

Michel Delucia / Jean Léo.

A samedi donc pour la suite et la fin de cette 6ème édition.

Samedi 22 août

10h : International Pierrot Lamperti (triplettes)

16h : Grand prix féminin Leroy Merlin (doublettes)

Dimanche 23 août

9h30 : Suite de l’International Pierrot Lamperti

10h00 : Grand prix S.IS.I.S (doublettes)

10h30 : Concours adolescents (Triplettes. Trophée SOCOBO Coca – Trophée Ville de Bastia)

18h30 Grand prix féminin Leroy Merlin (phases finales)

19h30 : finale International Pierrot Lamperti

21h00 : Remise des prix.