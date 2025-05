À Borgo, les agents des finances publiques en grève contre le manque d’effectifs

Le centre des finances publiques de Borgo est resté fermé ce mardi. Dès le matin, les agents du service de gestion comptable ont cessé le travail et se sont rassemblés devant les locaux. Le mouvement, inscrit dans une journée de mobilisation nationale, vise à alerter sur la situation préoccupante du site. Sur place, Jean-Marcel Subrero, représentant CGT Finances Publiques, évoque un service à bout de souffle : « Nous sommes présents pour soutenir nos collègues du service de gestion comptable de Borgo, qui manquent cruellement d’effectifs. Ce manque d'effectifs engendre des conditions de travail plus que précaires, et qui ont pour effet d'engendrer des problèmes de gestion pour les différentes collectivités dont il a la charge, ainsi que des retards de paiement pour les entreprises au niveau local et une perte de qualité de service auprès des usagers. »



Selon les syndicats, la situation ne cesse de se dégrader. Le site de Borgo gère plus de 300 budgets, et les agents alertent sur une charge de travail devenue ingérable. « Le volume de travail a été mal estimé par la direction locale. Les agents n’en peuvent plus. On ne parle que de réorganisation, mais la réorganisation n'est pas une solution en soi. Ça fait trois ans que c'est mis en place, et on n'a toujours pas de solution », poursuit Jean-Marcel Subrero. L’intersyndicale réclame le renforcement immédiat des effectifs. « Sur le service de gestion comptable de Borgo, on estime qu'il manque au minimum deux agents dans ce poste pour pouvoir fonctionner correctement. On estime que seuls des effectifs supplémentaires pourront amener des améliorations. »



Le site est resté bloqué toute la journée, mais les représentants syndicaux préviennent déjà : « cette action en amènera d’autres si on n’obtient pas gain de cause. » Un rendez-vous avec la direction est néanmoins prévu « au mois de juin, dans le cadre d’un comité social d’administration exceptionnel. » En attendant, les agents assurent qu’ils continueront à se mobiliser pour alerter sur la situation.