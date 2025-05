À Bonifacio, l’Odyssée du Flocon à la Vague sensibilise petits et grands à la préservation de l’eau

Bonifacio accueille cette semaine l’Odyssée du Flocon à la Vague, un événement porté par l’association Water Family, engagée depuis 2009 dans l’éducation à la préservation du cycle de l’eau. Cette édition, qui se tient du 23 au 25 mai, s’adresse à la fois aux scolaires et au grand public, avec une série d’activités pédagogiques et sportives.



Le coup d’envoi sera donné vendredi 23 mai dans les écoles de Bonifacio. Deux classes participeront à des échanges avec les organisateurs avant de prendre part à une chasse au trésor en ville et à des épreuves ludiques sur la plage de Piantarella. Les animations seront encadrées par des éducateurs et plusieurs sportifs de haut niveau invités pour l’occasion.



Un programme éco-citoyen et familial

Samedi matin, les organisateurs appellent à une mobilisation pour une opération de nettoyage des plages. Le rendez-vous est fixé à 8h30 à Piantarella, mais les volontaires pourront également intervenir librement sur d’autres sites. À midi, un pique-nique est prévu sur la plage de Balistra, en présence de plusieurs partenaires associatifs et institutionnels.



Dimanche 25 mai, la « Color Planet », une boucle pédestre non chronométrée de 5 kilomètres, conclura l’événement. Le départ sera donné à 11h depuis le port de Bonifacio. L’inscription est gratuite en échange d’un objet électronique usagé à recycler, ou payante (10 €) sans contribution.



Parmi les invités figurent des athlètes de haut niveau et des figures du monde artistique : la championne paralympique Cécile Hernandez, la snowboardeuse Isabelle Blanc, l’acteur Pierre-Marie Mosconi ou encore le fondateur de l’association, Bernard Crépel. Certains d’entre eux rejoindront Bonifacio à bord d’une goélette dans une volonté de limiter leur empreinte carbone.



Une action ancrée dans le territoire

L’association Water Family inscrit cette édition dans une dynamique locale. Bonifacio, par son rapport ancien à l’eau et la préservation de ses milieux naturels, a été retenue pour accueillir l’événement. Les organisateurs soulignent l’intérêt de sensibiliser les enfants, « meilleurs relais auprès de leurs familles », à la gestion des ressources naturelles. Reconnue d’intérêt général, la Water Family développe chaque année des programmes dans les écoles, les entreprises et les collectivités. Elle est soutenue par plus de 200 ambassadeurs issus du monde du sport et de la culture.