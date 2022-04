A Bastia, une journée dédiée aux réfugiés Ukrainiens

« A ce jour on compte en Corse environ 200 réfugiés, également répartis dans les deux départements » souligne Ghislaine Ferri, responsable de la cellule Ukraine à la mairie de Bastia, « Cette journée a plusieurs objectifs. Faire un point avec eux sur leur installation, renforcer les liens déjà tissés et aussi leur donner du bon temps, lors d’un moment festif et convivial, leur faire oublier la guerre ».

Ce mercredi 27 avril la salle polyvalente de Lupino abritait une vingtaine d’ateliers institutionnels ou de bien-être avec offres d’emploi, offres de cours, offre de spectacle, de soins, de vêtements…



Les enfants, la plupart en bas-âge, n’ont pas été oubliés avec des structures gonflables mises en place par Ludiqland et un gouter offert par des commerçants. A midi un buffet avait été dressé avec une animation musicale assurée par le groupe Quassu. « Dans quelques jours, partira un 7ème convoi » ajoute G. Ferri. « Nous avons eu beaucoup de dons, dont ceux des détenus de la Maison d’arrêt de Borgo qui ont pris sur leur part de cantine. On prépare aussi l’arrivée prochaine de nouveaux réfugiés que nous allons récupérer aux frontières ».











Parmi les nombreux réfugiés et participants à cette journée, Olena Teslia, la trentaine, et sa petite fille Yeva de 4 ans et demi qu’Elena Simeoni, une amie d’enfance installée en Corse et son mari sont allés chercher. «Mon amie d’enfance et sa petite fille ont pu se rendre de leur lieu de résidence situé à Poltava jusqu’à la frontière où nous les avons pris en charge dans un minibus puis on a gagné l’île en avion. Elles vivent toutes les deux aujourd’hui à Santa Maria di Lota » explique Elena Simeoni.



« Nous avons été très bien accueillies en Corse » déclare Olena Teslia. « Notre intégration prend un peu de temps car il y a des retards administratifs mais on est bien aidés. On espère que notre situation sera vitre régularisée pour qu’on puisse être tranquille de ce côté-là. Je suis très surprise de cette journée qui a été très bien organisée et à grande échelle. Je ne m’attendais pas à ça. C’est merveilleux. C’est aussi l’occasion de retrouver d’autres réfugiés comme nous. Même si on se sent très bien ici, on souhaite bien sûr retourner vivre chez nous en Ukraine, dès que ce sera possible au niveau de la sécurité ».