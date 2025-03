À Bastia, un nouvel accueil de jour pour les femmes victimes de violences

Un lieu d’écoute et de répit. Le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF) de Haute-Corse a inauguré ce lundi un accueil de jour dédié aux femmes victimes de violences intrafamiliales et à leurs enfants. Situé à Lupino, cet espace garantit un accompagnement confidentiel et un soutien immédiat aux victimes.

L’ouverture de cette structure fait suite à une visite du préfet Michel Prosic, il y a un an et demi, dans les anciens locaux jugés inadaptés. "Ils nécessitaient beaucoup de travaux et ne garantissaient pas un accueil confidentiel", souligne Aurélia Dominici-Campagna, présidente du CIDFF. "L’important était d’offrir un lieu digne, où femmes et enfants puissent se poser et s’exprimer en toute sécurité", ajoute le préfet.



Désormais, les victimes peuvent être reçues sans rendez-vous, à tout moment de la journée. "Si elles souhaitent quitter leur domicile, nous mettons des casiers à disposition pour leurs affaires. Elles peuvent se reposer, prendre une douche ou changer leurs enfants", précise Aurélia Dominici-Campagna.



À leur arrivée, les femmes sont dirigées vers une juriste, pour faire un point sur leur situation. “J’essaie de les mettre à l’aise au maximum”, déclare Madison Wagner, l’une des deux juristes du CIDFF. “Il est important de toujours leur laisser le choix, par exemple de laisser la porte entrouverte pour qu’elles ne se sentent pas enfermées, ou bien de raconter leur histoire dans l’ordre qu’elles souhaitent. Elles ont parfois vécu dans un climat de violence toute leur vie, avec des comportements qui ont été banalisés, et il est nécessaire de les écouter et de les accompagner.” Le CIDFF peut même guider ces femmes lors de procédures judiciaires, telles que les dépôts de plainte. “Je leur explique ce qu’est un dépôt de plainte, et je leur présente les différentes étapes. Si elles souhaitent aller au bout de cette démarche, je peux même me rendre avec elles à la gendarmerie ou au commissariat de police. Je suis là pour leur expliquer, mais aussi pour leur redonner confiance en elles, afin d’entreprendre une démarche d’autonomie.”