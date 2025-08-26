A Bastia, pêcheurs de loisirs et pêcheurs professionnels ont peiné à s'accorder sur le projet de zone de conservation halieutique

Julien Castelli le Mardi 26 Août 2025 à 19:39

Ce mardi, toute la journée, le comité régional des pêcheurs professionnels a défendu son projet de zone de conservation halieutique (ZCH), qu’il souhaite voir délimitée non loin du du port de Toga à Bastia. En face, un collectif, composé de pêcheurs de loisirs ou de gérants de clubs de plongée, y est opposé. La réunion de ce mardi a permis aux deux parties d’échanger leurs arguments de manière saine, même si les désaccords demeurent sur le fond.