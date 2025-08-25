Un collectif d’usagers de la mer s’oppose à la création de deux zones de conservation halieutique en Corse

Ce projet, issu du programme Aiutu, est porté depuis 2020 par le comité régional des pêches et financé par le Feamp et France Filière Pêche. Il consiste à sanctuariser deux zones marines en Corse, à des fins de préservation de la ressource. S’ils se disent « favorables à une protection du milieu naturel marin », les signataires - une quinzaine de pêcheurs de loisirs, de membres de clubs de plongée ou de gérants de magasins de pêche - redoutent que la création de ces ZCH entraînent « une perte d’emplois dans les sociétés de plongée et magasins spécialisés », mais aussi « la perte d’accès à la mer pour les pêcheurs récréatifs et les chasseurs sous-marins ».



En tant que plus haut représentant des pêcheurs professionnels en Corse, le président du comité régional des pêches, Daniel Defusco, dit son incompréhension : « Les pêcheurs professionnels ne veulent pas se garder ces zones pour eux. Si c’est interdit, c’est pour tout le monde. La démarche à la base, c’était pour préserver essentiellement la langouste. Quant aux plongées, on ne veut pas les interdire, on veut juste qu’elles soient organisées pour la protection du milieu marin. »



A Bastia, "une zone réputée pour sa faible biodiversité"



Le collectif conteste également le choix des périmètres retenus, dans le secteur du port de commerce de Bastia et au niveau du port de plaisance de Solenzara. À Bastia, la zone « se situe dans une aire urbaine, à proximité immédiate du port de commerce, réputée pour sa faible biodiversité », s’étonnent les signataires. Quant à Solenzara, sa validation « au seul prétexte qu’il n’existait pas de réserve dans le secteur est très discutable ». « C’est leur avis, rétorque Daniel Defusco. A Bastia, cette zone est un ancien cantonnement. Tous les anciens pêcheurs étaient d’accord pour dire que c’est un secteur qui produisait. Evidemment, maintenant on n’y trouve plus grand-chose, car la zone a été pillée... »



Sur la forme, le collectif dénonce « une opacité » autour de ce projet : « La création de ces ZCH semble avoir été décidée à l’initiative d’une minorité d’usagers (les pêcheurs professionnels), sans débat public, ni information transparente auprès des autres acteurs socio-économiques. » Daniel Defusco « (s)e dit surpris d’entendre ça. Ce projet a été présenté lors d’une commission halieutique il y a deux ou trois ans, au sein du parc marin du Cap Corse, et tout le monde était présent. »



La concertation aura bien lieu ce mardi à Bastia



Ce courriel du collectif a été envoyé à la préfecture de région à la veille d’une réunion de concertation, prévue toute la journée de mardi à la prud’homie de Bastia, et à laquelle les pêcheurs récréatifs avaient été conviés. Daniel Defusco maintient cette réunion, « même si j’étais prêt à l’annuler, car je ne comprends pas pourquoi le collectif a envoyé ce courriel à la préfecture sans nous contacter ». Si les signataires réclament « sans délai la suspension immédiate du projet », le président du comité régional des pêches se veut rassurant : « On en est encore au stade de la concertation, il n’y a rien de définitif. »





