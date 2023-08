A Bastia, les cours d'écoles se transforment petit à petit en oasis de fraîcheur

Baptisé "Scola fresca", ce projet voté en février et lancé à la fin de mai, reflète une des priorités de la municipalité : transformer les écoles en havres de fraîcheur grâce à l'installation de brasseurs d'air et de ventilateurs rotatifs dans les salles de classe. "Nous voulions être exemplaires, c'est pour cela que nous avons fait le choix de ne pas mettre de climatisation " , explique Ivana Polisini, l'élue en charge de la politique éducative et de la petite enfance à Bastia. En complément, des rideaux métalliques, appelés brise-soleil, ont été fixés aux fenêtres pour préserver la luminosité tout en bloquant la chaleur solaire. Ensemble, ces trois équipements devraient permettre aux élèves de bénéficier d'un environnement agréablement frais dans les salles de classe. "Les ventilateurs consomment moins d'énergie, les brasseurs d'air améliorent la sensation de fraîcheur, et les brise-soleil empêchent la chaleur du soleil d'entrer dans les salles", ajoute Ivana Polisini. En complément, des rideaux métalliques, appelés brise-soleil, ont été fixés aux fenêtres pour préserver la luminosité tout en bloquant la chaleur solaire.



Pour l'instant, la majorité des écoles de la ville ont été équipées, mais les travaux se poursuivront tout au long de l'année. Ce dispositif, estimé à un million d'euros par la municipalité, constitue l'un des postes de dépenses les plus importants de l'année.



Des zones de fraicheur

En réponse au changement climatique, la municipalité aspire aussi à étendre les zones de fraîcheur en dehors des salles de classe. Un projet porté par les services éducatifs et de démocratie participative prévoit la création d'espaces de végétalisation dans les cours de récréation. "Nous remplacerons le bitume par un matériau respirant qui laisse passer l'eau et dégage la fraîcheur de la terre. Nous ajouterons également des bosquets pour changer la circulation dans la cour tout en améliorant la régulation thermique", explique l'élue.



Les îlots de fraîcheur ont été développés en collaboration avec les enseignants et les services des espaces verts de la ville. Ils utiliseront des arbres peu gourmands en eau, procurant une ombre bienvenue tout en minimisant les risques allergiques pour les enfants. Les premiers travaux débuteront cet automne à l'école Charles Andreï avant de s'étendre à d'autres groupes scolaires au fil de l'année. À terme, les douze groupements scolaires bénéficieront de ces zones rafraîchissantes dans leurs cours, mais cela s'échelonnera sur plusieurs années.