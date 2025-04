À Bastia, le regard de Michael Bunel sur les routes migratoires s’expose à l’Alb’Oru

À travers son exposition Rechercher, sauver et protéger, le photojournaliste Michael Bunel donne à voir ce que les chiffres seuls ne peuvent raconter. Depuis plus de dix ans, il documente les parcours de celles et ceux qui quittent leur pays au péril de leur vie. Des rivages libyens à la « jungle » de Calais, en passant par la Méditerranée centrale, ses photographies, en noir et blanc, saisissent l’exil dans toute sa complexité humaine.

Exposée au centre culturel Alb’Oru de Bastia jusqu’au 2 mai, cette sélection de clichés met en lumière le travail de terrain d’un photographe engagé, membre de l’agence Le Pictorium et familier des navires humanitaires comme ceux de SOS Méditerranée. Michael Bunel participe à des missions de sauvetage et suit de près les itinéraires migratoires depuis 2013.



Une sensibilisation au-delà de l’image

Outre ses reportages publiés dans la presse, le photographe développe une démarche pédagogique à travers ses expositions itinérantes. « Publier des photos dans un journal est une chose mais c’est un public ciblé qui lit le journal. En parcourant les villes avec cette expo, je sensibilise un public plus vaste aux problèmes des migrants », explique-t-il. À Bastia, il rencontrera dans les prochains jours plusieurs classes dans le cadre d’interventions scolaires.



Cette exposition entre en résonance avec la pièce Une histoire d’amour, présentée ce vendredi 4 avril à l’Alb’Oru. La dernière création d’Alexis Michalik suit le parcours d’Issa, un jeune Érythréen sans-papiers retrouvé inconscient à Calais, en quête d’identité et de régularisation. Une fiction qui trouve un ancrage saisissant dans les clichés de Michael Bunel.



Depuis 2014, plus de 28 800 personnes sont mortes en Méditerranée centrale, selon les ONG. La fin de l’opération Mare Nostrum a laissé place à un vide humanitaire partiellement comblé par des navires civils. Rechercher, sauver et protégerdonne à voir cette réalité crue, sans effet de mise en scène, mais avec un regard humain, direct, et sans compromis.