À Bastia, le budget 2025 de la ville suscite des critiques de l'opposition

De son côté, l’opposition a pointé du doigt les orientations budgétaires de la ville de Bastia, notamment en termes d’investissement. Jean Zuccarelli estime que la municipalité “ne retrouvera jamais un niveau d’investissement comparable à celui qu’il a été dans la mandature 2008-2014”. “Nous voyons tout le déficit d’investissements qu’a supporté notre ville toutes ces années”, a-t-il déclaré. Mais ce sont surtout les retards “considérables” qui ont été dénoncés. “Malgré les efforts que fait notre adjoint au patrimoine, quelle est la part des édifices religieux et patrimoniaux qui ont été restaurés dans ce qui était prévu initialement ? Très peu. Tous ces retards se traduisent directement sur la qualité de vie des Bastiais, et la ville a perdu en attractivité. Ces investissements sont de toute façon insuffisants puisque tout est décalé, et que pratiquement rien n’a abouti.”



Julien Morganti, quant à lui, dénonce “un manque d’anticipation et une absence de vision sur le long terme”. “Quel équipement a créé de la richesse ? Le parc du fort Lacroix est peu exploité, le théâtre Mantinum à la citadelle n’est pas adapté au monde du spectacle, l’ilôt de la poste a été abandonné à ses acquéreurs, et piétonniser le Vieux-Port sans parking commence à faire fuir les riverains.” Selon lui, “ce document est peu réaliste au regard de votre gestion depuis 10 ans”. “Un rapport de la région annonce une baisse de 20 % des ressources en eau à Bastia, et vous, dans ce document, votre seul grand projet sera d’installer un récupérateur d’eau de pluie sur le toit de la Maison des Services Publics. Vous parlez de politique éducative, avec près de 7 millions d’euros, alors que 22 % des Bastiais sortent du système scolaire sans le bac, ce qui est un record régional, et qu’il y a une concentration de décrochage scolaire à Bastia plus forte qu’ailleurs”, lance-t-il. Puis s’adressant à Pierre Savelli, maire de Bastia : “Tout cela va laisser à votre successeur des problèmes financiers que vous avez vous-même créés."