À Bastia, le PNC travaille à la construction d’un « projet d’avenir »

C’est un moment clef chaque année. La section du Grand Bastia du Partitu di a Nazione (PNC) tenait sa réunion de rentrée ce dimanche soir, dans un hôtel bastiais. Un rendez-vous en présence du leader du parti, Jean-Christophe Angelini, qui avait pour but d’échanger avec la cinquantaine de militants et sympathisants présents sur des questions d’actualité. « Nous avons notamment évoqué la problématique de l’eau dans l’Extrême-Sud qui a amené les élus de notre groupe à quitter les bancs de l’hémicycle lors de la dernière session de l’Assemblée de Corse », dévoile Matthieu Ricci, l’un des représentants du mouvement à Bastia.



Mais à 5 mois de l’échéance, cette rentrée politique a aussi bien évidemment été l’occasion d’aborder les prochaines élections municipales, pour lesquelles le PNC entend bien être présent à Bastia et se positionner face à la majorité sortante. Pour ce faire, le parti pourrait entrer dans une large démarche d’union de l’opposition. « Nous sommes entrés en discussions avec différentes composantes. Il y a aujourd’hui une volonté de participer à ces municipales, mais toujours en conservant des valeurs qui nous sont propres, ce qui a été accepté par les personnes avec qui nous discutons », explique Matthieu Ricci. « Par ailleurs, nous avons refusé tout ce qui s’apparente à l’ancien monde et à ses pratiques, notamment le clientélisme », ajoute-t-il en insistant : « On voit aujourd’hui qu’il y a des personnalités qui n’étaient pas forcément aux affaires il y a 20 ans, mais qui ont des comportements identiques à ceux qui y étaient et cela nous le refusons ».



Alors que les discussions se poursuivent avec pour objectif d’arriver à porter « un projet d’avenir » pour Bastia, Matthieu Ricci souligne dans ce droit fil que « l’intérêt du PNC a toujours été d’impulser une démarche de changement pour le territoire ». « Nous souhaitons une démarche pragmatique de construction d’une alternative. Le parti n’est pas dans une démarche de « dégagisme » qui consisterait à enlever ceux qui sont aux responsabilités pour prendre leur place. Notre intérêt, c’est vraiment de construire une alternative avec des projets structurants pour le territoire », appuie-t-il, reprenant : « Il faut arrêter de croire que le parti est animé de la seule volonté de prendre la place des personnes actuellement aux responsabilités parce que nous serions revanchards par rapport aux élections territoriales de 2021. Il y a véritablement une démarche de construction et une volonté de changement pour les Bastiais et pour les Corses ».



Le jeune militant de 28 ans confie ainsi avoir souhaité s’engager face aux « difficultés qui n’ont cessé d’augmenter dans cette ville ». « Notre objectif c’est d’apporter véritablement des solutions aux problématiques de la population », affirme-t-il avant de glisser : « Il faut un renouveau politique dans les idées et dans les comportements. Si une démarche commune est développée, il sera dans notre intérêt de travailler tous au même niveau. Personne ne sera mis sur un piédestal. Les discussions que nous avons avec les autres composantes visent à éviter ce genre de comportement ». Et de conclure : « Et si d’aventure demain les choses ne nous conviennent pas, si la question sur l’autonomie, sur la langue, sur la notion de peuple corse notamment n’étaient pas entendues ou pas respectées par les personnes qui nous discutons, nous n’hésiterions pas à quitter la table ».