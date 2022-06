A Bastia, la ville fait la chasse aux locaux vacants pour installer de nouveaux commerçants

En vous baladant sur le boulevard Gaudin , vous aurez sans doute remarqué les vitrines poussiéreuses, les devantures délabrées aux enseignes d’un autre siècle. En indivision, abandonnés par leurs propriétaires à cause des travaux importants nécessaires pour être loués, les raisons de la vacance de ces locaux commerciaux sont multiples.

Depuis janvier, la mairie de Bastia a entamé un travail de recensement de ces biens pour permettre à des commerçants désireux de s’installer dans le centre-ville, de réinvestir des locaux à l’abandon. « Dans un premier temps nous avons fait un travail de recensement de tous les commerces de la ville pour établir une cartographie et une typologie, ce qui nous a permis de mieux répertorier les activités, de voir les plus représentées, celles en saturation et celles qui disparaissent le plus souvent. Avant cela, on était incapable de dire combien de bouchers, de coiffeurs, de boulangers nous avions dans le centre-ville », explique Emmanuelle de Gentili , première adjointe au maire de Bastia, déléguée à la politique de la Ville, au renouvellement urbain et à la vie de quartiers.



À présent , la municipalité bastiaise a réussi à constituer un véritable observatoire mis à jour quasi quotidiennement permettant d’observer les dynamiques de chaque artère. Le diagnostic réalisé, il s’est avéré que sur les 600 commerces du centre-ville, un peu moins de 50 sont vacants à Bastia sur les 5 artères commerciales que sont le boulevard Paoli , la rue César Campinchi , le boulevard Gaudin , la rue Napoléon et l’avenue Emile Sari. « Rien que sur le boulevard Gaudin on recense un peu moins de 10 commerces inoccupés », précise Julien Torre , développeur économique et commercial pour le centre-ville de Bastia. Pourtant, depuis les travaux dans cette rue, de nombreux magasins se sont installés sur l’artère. « Un vrai dynamisme s’est recréé et je pense que cela va continuer dans ce sens comme sur la rue Napoléon », précise Julien Torre . Dans la même veine, des locaux d’entreprise du secteur tertiaire sont aussi concernés par cette vacance , ils représenteraient au moins 25% des locaux d’entreprise de la ville. Une fois repérés, ils pourraient servir à des cabinets d’architecte, notaire, avocats, dentistes…



Toutefois, tous les locaux abandonnés du centre-ville n’ont pas vocation à devenir des commerces, l a mairie d e Bastia pourra utiliser son droit de préemption pour en faire des locaux associatifs, partagés et pourquoi pas les employer pour de nouveaux usages.