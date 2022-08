A Bastia, la fête de San Roccu a retrouvé son lustre d'antan

L'ancienne confrérie de San Roccu dont les archives remontent d'avant-guerre était en sommeil, en 2005 des jeunes Bastiais entourés de confréries plus expérimentées, dépoussièrent son statut. Depuis, 20 membres actifs constituent la Cunfraternità di San Roccu, dont la moyenne d'âge varie entre 20 et 35 ans.

François-Xavier Moracchini, confrère, précise : " j'ai intégré la Cunfraternità avec un groupe d'amis et Fréderic Pietrotti, J.- M Pasqualini, Adrien Casanova et François-Marie Perfettini nous ont accueillis, ils sont le noyau dur de notre confrérie'"

Tous les vendredis, les jeunes confrères se réunissent à l'oratoire, ils organisent des événements autour du calendrier liturgique, ils répètent les chants sacrés qui vont résonner pendant les offices. Ils gèrent les comptes et aident ,autant qu'ils le peuvent, les personnes dans le besoin.

François-Marie explique : "il y a une belle dynamique dans notre confrérie, on est présents dans l'associatif, mais pas assez. On a encore beaucoup de travail à faire dans ce sens".

A l'image de San Roccu, les jeunes confrères sont dévoués, sincères et investis au sein de leur groupe et de l'oratoire San Roccu pour le plus grand bonheur des Bastiais.

Certains passionnés de chants, ont initialement intégré la confrérie pour s'initier aux chants sacrés, puis ils ont côtoyé de près la liturgie et ont donné un autre sens à leur démarche, sans oublier les traditions.

La Cunfraternità di San Roccu est un bel exemple de partage de la foi et de la tradition nustrale. Le 16 août est un temps fort pour cette confrérie, qui honore San Roccu avec ferveur et un engagement sans faille.