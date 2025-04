A Bastia, la Galerie Joal ouvre ses murs aux jeunes artistes insulaires

C’est dans l’ambiance frénétique d’un accrochage encore en cours que les étudiants de troisième année en arts plastiques s’affairent. À quelques jours du vernissage officiel, la Galerie Joal, nichée rue de l’Impératrice Eugénie à Bastia, se transforme en espace d’expression pour la nouvelle génération d’artistes. Pour sa troisième édition, cette exposition collective, intitulée Differenze, met à l’honneur la jeune création insulaire.

Organisé en partenariat avec l’Université de Corse et sa faculté d’arts plastiques, l’événement est né de l’impulsion de Bastien Orsini, avec le soutien de la galerie. « Nous avons à cœur de soutenir l’art corse. Qu’ils soient étudiants ou autodidactes, les jeunes artistes sont les bienvenus chez nous », explique Carla Gottardi, directrice de la galerie. « En Corse, nous avons de très bons artistes qui ne sont pas forcément représentés. Pendant leur formation, je les visite pour voir l’avancement de leurs travaux. »



Un tremplin pour la jeune création

Durant quinze jours, les œuvres des étudiants sont visibles par le public. L’exposition, libre d’accès, constitue une première mise en lumière pour des artistes en devenir. Le Prix Joal, qui sera remis à l’un d’entre eux, vient appuyer cette volonté de reconnaissance. Le lauréat, choisi par un jury de professionnels composé de David Raffini, Tommy Lawson, Jean-Joseph Albertini et Carla Gottardi, recevra une bourse de 1 000 euros. Loan, l’une des participantes, présente une série de toiles représentant des visages féminins incrustés de fils rouges. « Avec cette œuvre, j’ai voulu montrer la femme et son corps. C’est un sujet qui me tient à cœur », confie-t-elle. Non loin de là, les visiteurs découvrent une pièce signée Chjara Santucci : un fauteuil en bois sculpté, recouvert de résine. « L’harmonie de l’amour », résume l’artiste. « Je travaille principalement le bois, le plâtre, l’argile et la peinture. J’ai aussi exécuté une œuvre en noir, avec du polystyrène façonné comme une roche volcanique. Au centre, un poisson rouge vient donner de l’espoir : au milieu des obstacles, il y a toujours une lumière. »



Entre émotion et appréhension

Pour ces jeunes artistes, exposer pour la première fois au grand public est un moment fort. « Je suis un peu inquiète », reconnaît Chjara. « Jusqu’à présent, seule ma famille connaissait mes créations. Exposer à la Galerie Joal va me permettre d’avoir un avis complètement objectif sur mes œuvres. »



Au-delà de l’exposition, c’est un véritable tremplin que propose la Galerie Joal, dont la mission est d’encourager l’innovation artistique en Corse. À travers ce partenariat pérenne avec l’Université, l’espace bastiais confirme son rôle d’accompagnateur et de passeur, en offrant un lieu d’expression à une scène encore émergente, mais pleine de promesses.