À Bastia, l'accès aux urgences se fait désormais sur avis médical

Ll’ARS de Corse renforce la prévention face aux risques sanitaires

Dans le cadre de son plan estival 2025, l’Agence régionale de santé (ARS) de Corse place la prévention au cœur de sa stratégie. L’un des axes prioritaires concerne la lutte contre les maladies vectorielles, en particulier après la détection de trois cas autochtones de chikungunya à Porticcio en juin. Ce sont les premiers cas contractés en Corse sans séjour préalable en zone tropicale. « Plus vite on intervient — laboratoires, collectivités et ARS —, mieux on évite la propagation. Il faut se protéger pour éviter les piqûres », souligne Marie-Hélène Lecenne, directrice générale de l’ARS. Elle rappelle que certaines formes graves peuvent toucher les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées.



Outre la lutte contre les moustiques, la campagne de prévention estivale aborde également d’autres thématiques de santé publique : sensibilisation aux addictions, aux infections sexuellement transmissibles (IST), aux risques liés aux fortes chaleurs, et aux maladies virales fréquentes en période estivale.



Organisation des soins et expérimentation d’un « accueil de nuit » pour les seniors

Sur le volet de l’accès aux soins, l’ARS annonce un renforcement du maillage territorial pour la prise en charge des soins non programmés. L’agence s’appuie sur le réseau des 127 pharmacies d’officine de l’île, mobilisées pour répondre aux besoins courants de la population locale comme des visiteurs.



Parmi les nouveautés de ce plan 2025 figure le lancement, depuis le 1er juin, d’une expérimentation baptisée « Accueil de nuit ». Ce dispositif propose un hébergement sécurisé aux personnes âgées de plus de 60 ans, entre la fin de journée et le lendemain matin, sans nécessiter un accueil permanent. Trois établissements pilotes sont concernés : les EHPAD de Corte-Tattone, Casa Serena et U Serenu.



Canicule : un dispositif d’alerte et de prise en charge déjà activé

Face aux épisodes de chaleur précoce enregistrés depuis la mi-juin, l’ARS se dit prête à faire face. « Nous avons recensé peu de passages aux urgences, mais il faut rester extrêmement vigilants », précise Marie-Hélène Lecenne. Selon elle, la Corse est déjà dotée d’un « dispositif rodé » dans les établissements de santé et les EHPAD. Une attention particulière est portée aux personnes âgées vivant à domicile, grâce notamment à la tenue de registres communaux.



L’ARS souligne également le rôle joué par les établissements privés, qui se sont proposés pour accuel des personnes âgées en cas de saturation des urgences, notamment lors de vagues de chaleur prolongées.



Enfin, une vaste campagne de communication sera prochainement lancée dans les ports et aéroports corses. Déclinée en cinq langues, elle visera à informer les touristes sur les bons gestes à adopter en période estivale, en lien avec les mesures du plan santé de l’été.