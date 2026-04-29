À Bastia, deux nouvelles structures pour mieux accompagner les victimes de violences intrafamiliales

(Photos Gérard Baldocchi)





Alors que plus de 213 000 femmes sont victimes de violences intrafamiliales chaque année en France, dont 1 000 à 1 800 en Corse, deux nouvelles structures d’accueil viennent d’être inaugurées ce mercredi 29 avril, à Bastia. Portées par le centre hospitalier, la Maison des Femmes et l’Unité d’accueil pédiatrique enfants en danger (UAPED) visent à être « une porte ouverte avec un soutien » pour toutes les victimes. « Il faut bien comprendre qu'auparavant, une victime se retrouvait confrontée à un éparpillement d'institutions. Aujourd'hui, la création de cette Maison des Femmes et de cette unité pédiatrique, c'est offrir aux victimes un parcours qui n’est plus celui d'un combattant, mais une prise en charge globale, et ainsi leur ouvrir toutes les portes des services publics afin qu'elles puissent être accompagnées dans toutes leurs démarches », explique Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.





Ouverte depuis l’été dernier, la Maison des Femmes a accueilli 77 femmes sur le dernier trimestre de l’année 2025, principalement après des dépôts de plainte. « Les femmes se sont présentées à la police ou à la gendarmerie, il y a eu une réquisition, le médecin légiste les a examinées et elles sont ensuite venues vers nous », indique Sophie Guillaume, sage-femme et coordinatrice de la structure. « Mais il faut savoir qu’il ne s’agit que de la partie émergée de l'iceberg, puisque nous n’avons que 20 % des femmes victimes de violences qui vont déposer plainte. Ça veut dire que 80 % d’entre elles sont encore en dessous des radars, souvent parce qu’elles ont honte. Aujourd'hui, je pense qu'on franchit un pas pour faire connaître cette structure. Plus on multiplie les portes d'entrée, plus elles se sentent accueillies, écoutées, et plus on fera avancer cette problématique et ce fléau. »



Composée d’une sage-femme, d’une psychologue, d’une assistante sociale et d’une infirmière, la Maison des Femmes permet prise en charge globale, adaptée à l’impact des violences, bien au-delà du seul accompagnement social. L’UAPED, quant à elle, est composée d’un pédiatre, d’un psychologue, d’une assistante sociale et d’une infirmière, qui occupe un rôle de « fil rouge ». « C’est elle qui s’occupe de l’accueil de l’enfant, de l’explication du parcours et de sa sécurisation », précise le Dr Karim Ben Ameur, pédiatre et coordinateur de l’UAPED. « Cette unité représente plus qu’un lien, c’est un engagement collectif pour protéger les personnes vulnérables. Il y a urgence, d’où l’importance d’avoir aujourd’hui des structures spécialisées. » Il précise que l’UAPED a déjà reçu une vingtaine d’enfants depuis son ouverture, et qu’elle ambitionne d’en accueillir une centaine.

