À Aspretto, la base navale ouvre ses portes au public et s’adresse à la jeunesse

(Photos Paule Santoni)

Le bruit des pales couvre un instant les conversations. Puis les regards se lèvent vers le ciel. Samedi, en milieu d’après-midi, plusieurs militaires sont largués en parachute avant d’amerrir à quelques mètres du rivage, sous les applaudissements d’un public fasciné. Sur le site de la base navale d’Aspretto, à Ajaccio, la journée « Jeunesse et Territoires au large » a offert un concentré du savoir-faire et des missions de la Marine nationale.



L’événement, organisé simultanément dans plusieurs villes françaises, avait pour ambition de rapprocher les armées de la population et, surtout, de susciter des vocations chez les plus jeunes.



« Ce qui me plaît, c’est la cohésion »



Parmi les jeunes engagés présents ce vendredi à Aspretto, Luna Rolland, 17 ans, élève dans un lycée de Bastia, suit déjà une préparation militaire marine. Tous les deux week-ends, elle rejoint Ajaccio pour poursuivre cette formation qui structure déjà son projet d’avenir : « Moi, je veux rentrer dans la Marine pour être pilote de chasse. Je voulais avoir un premier aperçu pour voir si ça me plaisait vraiment, le cadre et la formation », explique-t-elle.



Le rythme est exigeant. Les journées commencent par deux à trois heures de sport. « On fait soit des sports de combat, soit des sports collectifs. Après, on mange et ensuite on a des cours sur la Marine, sur l’organisation de l’armée. On a des QCM, on est interrogés pour voir si on apprend bien. On a aussi des activités en groupe ou seul », détaille la lycéenne. Une immersion complétée par une semaine à Toulon, où les jeunes découvrent différents régiments et bâtiments de la Marine.



Pour Luna, le choix de la Marine s’est imposé au fil de ses recherches. Si l’armée de l’Air pourrait correspondre à son objectif de pilote, elle privilégie une autre dimension. « Ce qui me plaît vraiment, c’est le fait d’être en communauté, en cohésion. Dans l’armée de l’Air, on reste souvent sur base, alors que dans la Marine, on se déplace beaucoup. Cet aspect-là, j’adore ça. »



À l’occasion de cette journée portes ouvertes, la préparation militaire prend aussi une autre dimension : celle du témoignage. Pour ces jeunes engagés, c’est l’occasion de raconter leur vécu et de donner une vision concrète de leur formation. « Nous, on est jeunes, donc on n’a qu’un premier aperçu, mais ça permet aussi de montrer notre vision. Ce n’est pas juste 'venez nous rejoindre', c’est montrer ce qu’on vit et ce qui nous plaît », explique Luna.



Former et transmettre



Autour des jeunes engagés, les encadrants jouent un rôle essentiel. Réserviste au sein de la Marine nationale, une encadrante de la préparation militaire marine d’Aspretto partage son temps entre ses études dans le commerce et la formation des jeunes recrues. « Ils viennent de plusieurs villes différentes. On leur fait faire du sport, on les forme aux valeurs de la Marine, à la discipline », explique-t-elle.



Pour elle, cet engagement est avant tout une histoire personnelle. « J’ai de la famille dans la Marine, donc j’ai un peu grandi dedans. Ça s’est fait naturellement. » Mais ce qui la motive aujourd’hui, c’est surtout la transmission. « Ce qui me plaît, c’est former les jeunes, leur transmettre quelque chose. »



« Voir la flamme dans leurs yeux »



L’enseigne de vaisseau de 1re classe Jacques-André Pierluisi fait partie des instructeurs de cette préparation militaire marine. Réserviste depuis cinq ans au sein de la Marine nationale, il voit dans cette journée une occasion de montrer les capacités des forces navales présentes en Corse.



« Le but, c’est de montrer ce dont la Marine est capable, notamment avec les unités venues du continent. On veut montrer qu’au sein de cette base navale et en Corse, il existe des ressources pour accompagner les futures recrues et les personnes intéressées par la Marine », souligne-t-il.



L’officier rappelle également les missions assurées quotidiennement par la Marine nationale sur le territoire. « La mission principale ici reste la présence. On montre qu’on est là, aussi bien pour les puissances étrangères que pour la puissance nationale. La Marine est au service de la population. Cela permet aussi de dissuader. »



Mais ce qui marque le plus Jacques-André Pierluisi reste le parcours des jeunes qu’il accompagne. « Ce qui me rend très fier aujourd’hui, c’est de voir la flamme dans les yeux des jeunes. Certains reviennent nous voir en disant : 'Lieutenant, ça y est, je me suis engagé, je suis parti en spécialité.' Pour nous, c’est le plus beau des cadeaux. »



Une Marine au contact du public



Toute la journée, les visiteurs ont pu découvrir des équipements, échanger avec les militaires et assister à différentes démonstrations. Au bord de l’eau, les parachutistes rejoignent la mer sous les applaudissements du public. Une démonstration qui, pour certains jeunes présents, ouvre déjà des perspectives d’engagement.