À Aleria, la canne à sucre prend racine : un pari agricole plein d’avenir

La Corse détient, semble-t-il, un record : celui du territoire européen le plus haut en latitude, sur lequel ont été réalisées avec succès des plantations de canne à sucre. Même s’il en pousse également dans le sud de l’Espagne, c’est sans conteste quelque chose d’inattendu chez nous. Comment imaginer que ces plantes du bout du monde puissent s’adapter sous nos climats ? Si la famille Lavergne-Vincentelli s’est intéressée au sujet, c’est un peu le fait du hasard. Et l’histoire en remonte des années en arrière, quand un jeune ingénieur, Christophe Poser, effectuait un stage sur le domaine. « C’était du temps de mon grand-père », raconte Antoine, qui, avec sa sœur Andrea, travaille aujourd’hui dans la ferme – la cinquième génération ! Personne n’entend plus parler de lui jusqu’à un jour de 2022 où il passe un coup de téléphone : « Je voudrais implanter de la culture de canne à sucre sur votre domaine ! ». Christophe Poser est chercheur au CIRAD de Montpellier. Il a déjà entrepris des essais dans le sud de la France, sur cinq domaines, et envisage une dernière implantation en Corse.



« On aime explorer ! »

Rien ne prédisposait particulièrement le domaine de Padulone à l’expérimentation agricole. Il était né au XIXe siècle : Napoléon III qui multipliait les initiatives pour développer la Corse, y avait intéressé un groupe d’investisseurs parisiens, qui y avaient planté de la vigne. La fin du second Empire avait signé celle de l’exploitation, insuffisamment rentable. Et de fil en aiguille, de vente en revente, le domaine avait fini par échoir, dans l’entre-deux-guerres, à la famille Vincentelli. Elle y cultivait la vigne : une culture qui représente toujours le socle de cette exploitation de 300 hectares. Les Lavergne-Vincentelli y élèvent également des vaches – vaches limousines et Kuroge wagyu. Et plus récemment, ils y ont planté des oliviers : un choix mûrement réfléchi pour une forme de polyculture, dans une démarche qui se veut résolument écologique, au sens raisonné du terme. Alors de la canne à sucre ? « Quand on nous propose quelque chose, on dit tout de suite “oui”, s’enthousiasme Antoine. On est des gens curieux. On aime explorer ! »



Anticiper l’évolution du climat

La canne à sucre a besoin de deux choses pour pousser : des températures suffisamment élevées – le gel la tue. Et de l’eau : « Mais pas plus que pour la vigne ». L’eau, on n’en manque guère en Corse, d’autant qu’il sera toujours possible de retenir, dans l’avenir, celle qui tombe du ciel en quantité et qui, aujourd’hui, file à la mer. Car l’enjeu est là : « Quand j’étais enfant, en hiver, on s’amusait à casser les plaques de glace sur les flaques, dans le domaine. Cela fait plus de vingt ans que cela n’arrive plus. Il faut nous adapter à ce changement. Trouver des leviers... » La vigne ou l’élevage commencent à souffrir de cette évolution climatique, mais la canne à sucre, elle, s’en porte bien. C’est du moins ce dont témoigne l’essai qui est tenté avec l’appui du CIRAD. Si en 2022, « on a planté trop tôt, avec des pousses trop petites », la deuxième tentative en 2023, est une réussite. Au point que de toutes les expérimentations tentées par le CIRAD, seule celle effectuée en Corse tire son épingle du jeu : les cinq plantations continentales meurent sous l’effet du gel. « Christophe était ravi. Et nous aussi ! En fait, c’est la culture parfaite. En Corse, c’est un bonheur ! »