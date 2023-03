A Aleria, l'office de l'Environnement de la Corse forme à la lutte contre la pollution maritime

Quatre ateliers grandeur nature ont donc été proposés aux personnes formées, parmi lesquels le déploiement d’un barrage pour circonscrire une pollution à base d’huile, ainsi qu’une activité de chalutage, permettant de récupérer, via des boudins fixés sur un bateau, les petits déchets causés par un rejet d’hydrocarbures. Les deux autres activités se sont concentrées sur les rejets de produits polluants en mer et dans les cours d’eau. « Par exemple, si un camion qui transporte des liquides toxiques a un accident et se renverse, il faut pouvoir intervenir. C’est l’exemple type », image Nathalie Paoli-Leca.



À l’avenir, ces formations vont tendre à se généraliser en Corse. C’est d’ailleurs l’un des objectifs fixés par le président de l’Office de l’environnement, Guy Armanet, qui a fait appel au Centre de documentation, de recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), seul organisme habilité, dont la compétence est reconnue au niveau international.



Ces actions s’inscrivent également dans le cadre de la certification « port propre » que l’office cherche à déployer sur l’ensemble des ports de l’île. Pour le moment, Bonifacio, Saint-Florent et Ajaccio sont les trois seuls à l’avoir obtenue, mais « d’autres ont intégré la démarche, et vont bientôt candidater », annonce Nathalie Paoli-Leca. « C’est une certification européenne, et c’est la seule démarche qui garantit le bon état écologique des zones portuaires. On s’est aperçus que l’on ne pouvait plus dissocier l’aspect économique de l’aspect environnemental ! »



En plus de la nature des installations et de la signalétique présente dans les ports, la compétence du personnel est donc évidemment l’un des critères principaux. D'autres journées de formation, comme celle d'Aleria, seront organisées dans les mois à venir.