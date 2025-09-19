À Ajaccio, un exercice national de gestion de crise pour mieux préparer les institutions au risque de cyberattaque

Moïse Moyal, expliquait à la sortie de l’exercice que la menace de cyber attaque augmente chaque année d’où ce type d’exercice. « C’est un exercice massifié, de crise d’origine cyber. Nous l’avons adressé à tous les secteurs, quelque soit la taille de l’entreprise. Nous avons défini un scénario d’attaque commun. » A partir de ce scénario, des entreprises se sont entraînées à la crise cyber en interne. A la Cité Grossetti, l’exercice a été réalisé en interentreprises avec 24 participants, répartis en deux cellules. « On a simulé une entreprise, on avait cinq rôles pour jouer la crise cyber : le décisionnaire, les Ressources Humaines, le juridique-finance, la communication et l’informatique et chacun jouait un rôle par rapport aux impacts de la crise. Nous n’avons pas parlé de technique mais d’impact, c’est à dire d’impact sur la continuité d’activité de l’entreprise par rapport à l’impact de la cyber sur la vie de l’entreprise. On a découpé le scénario en 80 stimuli, c’est vraiment un jeu, et pas à pas, l’équipe a eu à répondre par rapport aux stimuli : on détecte un dysfonctionnement dans l’entreprise, revendication d’un hacker sur Internet…»



Cet exercice d’ampleur nationale vise à éprouver la capacité des organisations à réagir face à une cyberattaque systémique touchant l’ensemble du territoire. Il permet aux participants de tester leurs dispositifs de gestion de crise et de continuité d’activité, de renforcer leur maturité face aux risques cyber, ou encore d’impliquer l’ensemble des métiers stratégiques et opérationnels.



« C’était intéressant. On a pu voir un aspect de tous les métiers d’une cellule de crise d’origine cyber, voir les difficultés et les approches de chacun en fonction des métiers. Le scénario était très intéressant. Nous avions des remontées d’informations des salariés de l’entreprise fictive, des informations qui arrivaient au fur et à mesure et nous devions réagir à ces informations. On a subi aussi des fakes news pendant l’exercice. Le but c’est aussi de faire un retour d’expérience à mon entreprise », témoigne Vincent Dureuil, DSI et RSSI chez Corse Composites, à l’issue de cette journée. Les « joueurs » pourront aussi faire des retours à la CAPA.

