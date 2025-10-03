CorseNetInfos
À Ajaccio, un exercice de la Marine nationale interpelle les habitants


MP le Mercredi 1 Octobre 2025 à 15:10

Ce mercredi, la Marine nationale mené un exercice d'évacuation de ressortissants grandeur nature à Ajaccio. Véhicules blindés en centre-ville, avions dans le ciel et le porte-hélicoptères amphibie Dixmude à quai ont surpris de nombreux habitants, peu habitués à croiser un tel dispositif militaire.



Certains Ajacciens ont eu la surprise de tomber nez à nez avec des véhicules militaires en plein centre-ville ce mercredi matin. Une image un tantinet anxiogène qui, s’ajoutant aux avions militaires ayant survolé le golfe d’Ajaccio durant la nuit, et au porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude amarré dans le port de la cité impériale, a pu susciter quelques craintes chez les habitants. 
 
Comme pour Juliette, qui, découvrant deux véhicules blindés légers arrêtés le long du collège Fesch avec plusieurs militaires en tenue camouflage à leur bord en tout début de matinée, a été quelque peu surprise. « J’avoue m’être demandé l’espace d’un instant si nous étions entrés en guerre durant la nuit », confie-t-elle. 
 

Même scène pour Letizia, qui a vu passer plusieurs convois sur le cours Napoléon à la mi-journée, depuis la clinique vétérinaire où elle travaille. « Je me suis retournée et j’ai aperçu ce que j’ai cru être un char d’assaut, avec des militaires armés qui descendaient vers la gare. Puis j’ai distingué des camions de CRS, des voitures de police et plusieurs véhicules militaires impressionnants. J’ai espéré très fort qu’ils ne soient pas en intervention », raconte-t-elle. 

 

Il s’agissait en réalité d’un exercice de type « Resevac », mené par la Marine nationale. Toute la journée, depuis la base d’Aspretto, la manœuvre a consisté à simuler une « évacuation de ressortissants dans un pays en crise pour les ramener en France après les avoir secourus, nourris et soignés », indique-t-on du côté de la préfecture de Corse.
 
Des civils ont également participé à l’opération, à la suite d’un appel à volontaires lancé le 15 septembre. L’exercice doit s’achever ce soir.
 




