À Ajaccio, un exercice de la Marine nationale interpelle les habitants

Certains Ajacciens ont eu la surprise de tomber nez à nez avec des véhicules militaires en plein centre-ville ce mercredi matin. Une image un tantinet anxiogène qui, s’ajoutant aux avions militaires ayant survolé le golfe d’Ajaccio durant la nuit, et au porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude amarré dans le port de la cité impériale, a pu susciter quelques craintes chez les habitants.



Comme pour Juliette, qui, découvrant deux véhicules blindés légers arrêtés le long du collège Fesch avec plusieurs militaires en tenue camouflage à leur bord en tout début de matinée, a été quelque peu surprise. « J’avoue m’être demandé l’espace d’un instant si nous étions entrés en guerre durant la nuit », confie-t-elle.

