À Ajaccio, les entreprises recrutent sur le terrain de sport

C’est une première en Corse. Pendant une journée recruteurs et demandeurs d'emploi se sont mêlés à l'aveugle dans des équipes prêtes à relever des défis sportifs.

Au menu ? Course, lancer du javelot et saut en longueur, de quoi dépoussiérer le traditionnel entretien d'embauche pour échanger sur un pied d'égalité et faire ressortir des qualités qui ne sont pas forcement visibles lors d'un recrutement classique.



Appliquer les valeurs du sport au recrutement

Organisé par Pôle Emploi en collaboration avec la CdC, la mairie d'Ajaccio, Cercle Athlétique Ajaccien, Le Corsica Triathlon Club d’Ajaccio et le GFCA Athlétisme "du stade vers l’emploi," a réuni une trentaine de demandeurs d’emploi et 10 employeurs de la région dans le but recruter d’une manière différente, en appliquant les valeurs du sport au recrutement.

"Employeurs et demandeurs d’emploi ont participé anonymement à des épreuves sportives le matin. L’occasion pour les uns de repérer les soft skills, les fameux « savoir être » tant recherchés par les entreprises, et pour les autres de montrer concrètement comment ils mettent en œuvre certaines compétences telles que l'adaptation, le sens de l’anticipation, le goût pour les défis et les challenges, l'esprit d’équipe et d’entraide, capacité d’écoute…", explique la direction du Pôle Emploi qui a choisi Alexandra Feracci, et Bastien Caraccioli comme marraine et parrain de l’opération.





Au programme : sport, déjeuner et entretien d’embauche

"Le sport permet de sortir du schéma classique du recrutement. Lors de cet événement tout le monde est habillé en tenue de sport, il n’y a pas d’inégalité entre employeurs et recruteurs. La seule compétence retenue est la motivation, et de développer son savoir-être, c’est ce qui est le plus observé et qui est intéressant à voir dans une entreprise.", détaille Patricia Petreto du Pôle Emploi qui précise que lors du job-dating de l'après midi plus de 70 entretiens d'embauche ont eu lieu et 40 seconds rendez-vous ont été fixés pour transformer, peut être, ces premiers échanges informels en CDI.