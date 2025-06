A Ajaccio, le projet d’aménagement de l’entrée de ville prend forme

Pour Stéphane Sbraggia, le président de la CAPA, le principe d’une gouvernance partagée était indispensable pour faire avancer ce projet d’envergure : « On partait d’un constat, sur un sujet très ancien qui n’avait jamais abouti et sur lequel nous n’avions jamais vraiment réfléchi en réalité : il fallait organiser une gouvernance partagée. Mais aussi se doter d’un plan partenarial pour aborder des idées et des sujets avec des points de vue qui divergent forcément. Maintenant, il faut étayer ces échanges par des études approfondies qui vont nous permettre d’aboutir à une vision partagée. »

Au total, ce sont près d’1,5 million d’euros d’études qui vont être lancées, mobilisant des expertises multiples – urbanisme, architecture, mobilité, environnement, infrastructures, juridique, concertation – pour construire une vision commune de l’avenir de ce secteur. « Ce n’est pas seulement un sujet de renouvellement urbain, mais également un sujet éminemment stratégique. Il est d’ailleurs noté au niveau du PADDUC comme étant un espace d’enjeu régional important », ajoute le maire d’Ajaccio.



Vers un déplacement de la gare ferroviaire à Saint-Joseph ?

Des études seront menées pour éclairer les décideurs, notamment concernant un éventuel déplacement de la gare ferroviaire, actuellement en centre-ville d’Ajaccio. Si Gilles Simeoni, le président de l’Exécutif, semble donner sa préférence à un maintien de la configuration actuelle, Stéphane Sbraggia n’élude aucune hypothèse, y compris celle d’un transfert vers Saint-Joseph : « Aucun scénario n’est arrêté sur ce sujet. Les études que nous avons commandées pourront nous aider à éclaircir et à orienter le choix des décideurs. Les avis divergent sur ce sujet, mais l’objectif est d’arriver à une vision globale partagée. »



Parmi les pistes de réflexion évoquées dans le cadre de l’aménagement global figurent également le réaménagement du littoral, le déplacement des ateliers de maintenance ferroviaire vers Mezzana, la création de liaisons piétonnes plus agréables avec le port de plaisance Charles-Ornano et un accès repensé au port de commerce.

Du 27 janvier au 17 février, une enquête publique visant à recueillir les attentes des citoyens sur l’aménagement de l’entrée de ville d’Ajaccio a rassemblé 440 réponses. Six priorités avaient été exprimées : davantage d’espaces verts, amélioration des transports en commun, promotion de la mobilité douce, fluidification du trafic, sécurité et propreté des lieux publics, et création d’espaces de convivialité.