À Ajaccio, le collège Saint-Paul fait sa rentrée avec l'uniforme

Il est 8h30 en ce mardi matin et les élèves du collège Saint-Paul d’Ajaccio se pressent déjà dans la cour de l’établissement. Pour beaucoup, cette rentrée scolaire marque une nouvelle étape dans leur vie éducative, avec leur entrée en sixième. Dans la cour, François Grimaldi d’Esdra, le principal, a ouvert la matinée par un discours devant élèves, parents et professeurs, pour rappeler sa “grande joie” d’accueillir les tout nouveaux collégiens dans ce lieu “chargé d’histoire et d’espérance”. “Cette étape importante de leur vie scolaire et humaine se vit aujourd'hui sous le signe de la rencontre : rencontre d'une communauté éducative, rencontre de nouveaux camarades et plus encore rencontre avec eux-mêmes, car c'est dans ces années que se forgent une personnalité, un chemin, une vocation".
Établissement catholique, le collège Saint-Paul a également accueilli pour l’occasion le cardinal François-Xavier Bustillo, venu célébrer cette rentrée aux côtés de l’équipe éducative. “C'est la rentrée scolaire et c’est une nouvelle année, une nouvelle aventure. Si je suis présent, c'est pour remercier et encourager les parents, pour remercier aussi le corps enseignant et l'établissement. Nous souhaitons que nos enfants puissent avoir des valeurs et des principes, parce que quand on est dans un enseignement catholique, on n'est pas les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. On leur apprend le savoir-vivre ensemble, on leur donne des connaissances. Parents, enseignants et Église, nous devons vivre ensemble une nouvelle aventure dans la confiance. Il y a tellement de crispations et de méfiances dans la société que nous voulons donner à nos enfants la confiance et l'esprit", a-t-il souligné à cette occasion.
Dans la continuité, le principal a mis l’accent sur le mot qui guidera cette nouvelle année scolaire : l’audace. “L'audace de croire en ses talents, même lorsqu'ils semblent petits ou fragiles ; l'audace d'oser la rencontre, l'ouverture aux autres, dans un monde parfois tenté par le repli ; l’audace de persévérer, de se relever après un échec, de voir plus loin que les difficultés immédiates ; et surtout, l'audace de l'espérance chrétienne qui nous invite à croire que chacun peut grandir et porter du fruit", a-t-il détaillé.
Mais cette année, la rentrée scolaire au collège Saint-Paul fait aussi place à une grande nouveauté : le port de l’uniforme pour tous les élèves. Tee-shirt, polo, pull et sweat à capuche bleu marine arborant l’écusson de l’école sur le cœur font désormais partie de la tenue des collégiens. Au mois de juin, le principal avait insisté sur le choix de faire porter une tenue unique à tous les élèves, indiquant que l’uniforme allait servir à renforcer l’appartenance à l’établissement. “Il m’importe de renforcer l’appartenance au collège Saint-Paul. Avec cette tenue commune, on a une sorte de fierté collective avec l’écusson brodé sur le cœur, et c’est quelque chose qui est très important pour nous”, avait-il déclaré.