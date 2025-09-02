À Ajaccio, le collège Saint-Paul fait sa rentrée avec l'uniforme

Dans la continuité, le principal a mis l’accent sur le mot qui guidera cette nouvelle année scolaire : l’audace. “L'audace de croire en ses talents, même lorsqu'ils semblent petits ou fragiles ; l'audace d'oser la rencontre, l'ouverture aux autres, dans un monde parfois tenté par le repli ; l’audace de persévérer, de se relever après un échec, de voir plus loin que les difficultés immédiates ; et surtout, l'audace de l'espérance chrétienne qui nous invite à croire que chacun peut grandir et porter du fruit", a-t-il détaillé.





Mais cette année, la rentrée scolaire au collège Saint-Paul fait aussi place à une grande nouveauté : le port de l’uniforme pour tous les élèves. Tee-shirt, polo, pull et sweat à capuche bleu marine arborant l’écusson de l’école sur le cœur font désormais partie de la tenue des collégiens. Au mois de juin, le principal avait insisté sur le choix de faire porter une tenue unique à tous les élèves, indiquant que l’uniforme allait servir à renforcer l’appartenance à l’établissement. “Il m’importe de renforcer l’appartenance au collège Saint-Paul. Avec cette tenue commune, on a une sorte de fierté collective avec l’écusson brodé sur le cœur, et c’est quelque chose qui est très important pour nous”, avait-il déclaré.

