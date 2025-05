À Ajaccio, la tradition de la joute oratoire prend un nouveau souffle avec la Disputatio

La Disputatio ne se limite pas à un simple exercice scolaire ; elle fait jaillir des questions de société brûlantes. Ainsi, lors de la petite finale, les élèves se sont affrontés sur un sujet épineux : « La guerre en tant qu’acte de violence est-elle toujours un mal, même lorsqu’elle est nécessaire pour défendre le droit ? » D’un côté, des orateurs rappellent : « Refuser systématiquement l’emploi de la force, c’est abandonner les plus faibles… Il y a des cas où se battre est un devoir plus sacré que se taire. » En réponse, d’autres objectent : « La fin ne justifie pas les moyens… Même une bonne cause comme défendre la liberté ne justifie jamais entièrement l’utilisation de moyens violents. » La richesse du débat illustre la maturité des élèves : « Le mal reste le mal, quelles que soient les raisons avancées », tranche l’un d’entre eux.

Le point d’orgue de cette après-midi fut la grande finale autour du thème : « Le musée est-il un temple ou un forum ? » Entre ceux pour qui : « Le musée est d’abord un espace de conservation, de transmission, de protection du patrimoine », et les autres, qui voient le musée comme « un espace d’échanges, d’émulation intellectuelle », la confrontation a été aussi vive qu’argumentée. « Dans un régime dictatorial, le musée risque d’être une vitrine figée, un instrument de propagande », lance un élève. Tandis qu’un autre insiste : « Sans débat, la connaissance ne se transmet pas pleinement – il faut permettre l’échange et la critique. »

Au-delà des joutes verbales, c’est toute une communauté éducative qui se mobilise : « Bravo à tous et merci à l’équipe du lycée Fesch, c’est possible grâce à eux », résume Jeremy Palmesani. Les élèves débateurs en classe de seconde, première et en terminales, repartent fiers et heureux d’avoir pu défendre leurs idées dans un cadre aussi prestigieux. Le public présent a longuement applaudi les jeunes orateurs, saluant l’engagement, le courage et la maturité. Une belle preuve que l’esprit du débat et le goût de l’échange vivent toujours au cœur du système scolaire français.