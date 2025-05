À Ajaccio, la ministre Nathalie Delattre soutient une vision durable du tourisme

Passant de la Bibliothèque Fesch à la Citadelle Miollis, en profitant d’un passage par la ville génoise, pour son premier déplacement sur l’île, ce lundi, sous le soleil d’Ajaccio, Nathalie Delattre n’était pas venue faire du tourisme mais a pu mesurer tout le potentiel de la cité impériale. La ministre en charge du tourisme, a en effet entamé une visite de deux jours en Corse dont l’objectif est d’évoquer les enjeux du tourisme et de l’attractivité en Corse. « Le tourisme en France se porte bien et soutient en grande partie l’économie de la France. Il représente 8% de la richesse nationale, 15 milliards dans notre balance commerciale et 2 millions d’emplois », a-t-elle indiqué en relevant que « la Corse est un territoire pépite de nos sites touristiques avec plus de 3 millions de visiteurs par an ». « L’importance du tourisme est encore plus prégnante en Corse avec 3,4 milliards de recettes annuelles, une richesse apportée sur le territoire qui pèse 5 fois plus qu’au niveau national », a-t-elle appuyé.



Avant de se rendre en Haute-Corse demain, pour une séquence dédiée aux territoires ruraux, aux côtés de l’Ajaccien Laurent Marcangeli, ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification, elle a notamment profité de cet après-midi sans temps mort pour prendre connaissance du projet d’aménagement imaginé pour la Citadelle Miollis.



Une mise en tourisme du patrimoine permettant de conserver le monument, désormais propriété de la ville, qui s’inscrit dans le droit fil de la stratégie engagée par le gouvernement. « En France il existe 46 000 monuments classés dont la moitié sont en péril. Ces monuments vont disparaître si pas d’investissements pour les rénover. Or, l’État n’a pas les capacités de financer intégralement l’ensemble de ces opérations. Le but est donc d’aller chercher des partenaires nationaux ou étrangers pour participer à la rénovation de ces monuments grâce à la création d’établissements hôteliers 4 ou 5 étoiles », a expliqué la ministre. C’est dans cette dynamique que la citadelle a d’ailleurs été présentée au sommet Choose France à Versailles il y a quelques jours. Une mise en lumière qui ne signifie pas que le monument sera cédé aux investisseurs, comme a tenu à le rappeler Nathalie Delattre. « Les porteurs de projet vont venir investir dans de l’hôtellerie par le biais de baux emphytéotiques. Ils savent bien qu’ils ne seront pas propriétaires des murs », a-t-elle assuré, quelques jours après la mise au point du maire de la cité impériale, Stéphane Sbraggia, lors du dernier conseil municipal.