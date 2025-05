À Ajaccio, des étudiants relèvent le défi de l’intelligence artificielle pour l’environnement

C’est un défi qui conjugue innovation, engagement et conscience environnementale. Depuis le 12 mai, la Cité Grossetti à Ajaccio s’est transformée en véritable laboratoire d’idées : huit équipes d’étudiants y planchent pendant cinq jours sur un challenge pas comme les autres. Son nom : AI.volution. Son principe : imaginer, à partir des outils de l’intelligence artificielle, des solutions utiles pour répondre aux enjeux environnementaux propres à la Corse.



À l’initiative de ce projet, Entreprendre pour Apprendre Corsica (EPA Corsica), qui a répondu à un appel à projets de la Fondation Orange. « Nous avons voulu faire de l’intelligence artificielle un levier d’apprentissage, de créativité et d’engagement. AI.volution, c’est une semaine d’exploration au service du territoire, à partir d’un sujet qui transforme nos sociétés », souligne Marie Moreschi, présidente d’EPA Corsica. En soutenant cette initiative, la Fondation Orange affirme son engagement en faveur d’une éducation numérique ouverte à tous : « Ce projet permet aux jeunes de s’emparer concrètement et de manière inclusive des enjeux de l’IA », résume l’équipe de la Fondation.



De l’idée au prototype

Ce bootcamp réunit des étudiants venus d’horizons variés : futurs ingénieurs d’Aflokat, étudiants de BTS et profils créatifs de Sup Design. Répartis en groupes mixtes, ils ont quatre jours pour proposer une idée innovante, réalisable, répondant à une problématique environnementale concrète, avant une présentation finale prévue vendredi 16 mai devant un jury de professionnels.



La matinée du lundi a permis une acculturation progressive au sujet. Romain Carbou, data scientist chez Orange Innovation, a introduit les principes fondamentaux de l’intelligence artificielle. Puis Jean-Michel Grimaldi (directeur commercial Orange Corse) et Sébastien Gilabert (fondateur de Missia) ont présenté plusieurs cas d’usage, déjà appliqués dans le monde de l’entreprise. L’après-midi, place à la créativité : chaque groupe a été invité à représenter, sous une forme libre, sa vision du monde en 2050. Un préambule pour mieux cerner les enjeux, avant d’entrer dans la phase d’idéation.



Les jours suivants seront consacrés au développement des projets : prototypage, business model, impact environnemental, faisabilité technique. L’accompagnement est au cœur du dispositif. Plusieurs salariés d’Orange Corse se sont portés volontaires pour encadrer les étudiants, les aider à structurer leur démarche, modéliser leur solution, préparer leur présentation. Un nouveau rendez-vous en visio avec un chercheur d’Orange Innovation est prévu pour approfondir les liens entre IA et enjeux climatiques.



Les thématiques traitées couvrent un large éventail : suivi des nappes phréatiques, détection des fuites d’eau, prévision des sécheresses, surveillance des forêts, reconnaissance d’espèces menacées, gestion des flux touristiques ou modélisation des risques naturels. L’objectif est clair : ancrer les projets dans les besoins du territoire tout en explorant de nouvelles pistes d’innovation durable.



Un engagement ancré et visionnaire

Ce challenge dépasse le cadre scolaire. Il s’agit d’un exercice de co-construction, pensé pour inciter les jeunes à développer des compétences techniques, à s’emparer des enjeux climatiques et à faire émerger des idées à la fois ambitieuses et utiles. « On attend d’eux une double posture : être ancrés dans le réel, dans les besoins locaux, tout en mobilisant l’IA comme un outil d’avenir. L’idée, c’est d’imaginer des solutions nouvelles, inspirées parfois du vivant, et porteuses d’un changement durable », expliquent les organisateurs.



En croisant les disciplines, en s’ouvrant au numérique sans perdre de vue les réalités écologiques, AI.volution veut aussi rappeler que l’innovation ne se décrète pas, elle se construit. Et qu’elle peut naître là où on ne l’attend pas : dans une salle de travail partagée entre développeurs, designers, futurs ingénieurs, tous rassemblés autour d’un même objectif.



Rendez-vous vendredi pour découvrir leurs propositions. En attendant, l’intelligence collective est déjà à l’œuvre.