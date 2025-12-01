9e City Trail d'Aiacciu : La course affiche complet

Le départ de cette course, de 9.4km et 200m de dénivelé positif, sera donné à 19h au cœur du marché de Noël place Campinchi. Les coureurs passeront par le boulevard Sampiero, le cours Napoléon, traverseront la vieille ville, longeront la plage Saint François, pour rentrer au cœur du Casone, Cours Grandval, rue Général Campi, jusque sur les hauteurs de l'ancien hôpital avant de regagner le centre.



Comme pour les éditions précédentes, et c'est ce qui fait la spécificité de cette course traditionnelle de Noël, les coureurs sont invités à se déguiser. Un prix sera d'ailleurs décerné aux coureurs ayant les déguisements les plus originaux.



Cet événement est organisé par la Ville d’Ajaccio, en partenariat avec les clubs d’athlétisme Corsica Triathlon Club d’Ajaccio, GFC Ajaccio Athlétisme, ASPTT Ajaccio Athlétisme, Corsica Run X Trem, Club Omnisports Porticcio, A Santamariaccia, Cercle Athlétique Ajaccien.



Les bénéfices des inscriptions seront reversés à des associations caritatives.

Les coureurs de la 9e édition de l'Aiacciu City Trail s'élanceront sur la ligne de départ le samedi 27 décembre prochain. Ce City-Trail, "l’un des plus importants trail de Corse en termes de participants », rappelait Christophe Mondolini, l'adjoint en charge des festvités, il y a quelques jours, attend 1500 coureurs. En fin de semaine dernière, moins de 24h après l'ouverture des inscriptions; près de 600 dossards avaient déjà été vendus. Et ce mercredi matin, la course affiche déjà complet, les 1500 dossards disponibles s'étant envolés, comme à l'accoutumée, très rapidement !