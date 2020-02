9 feux de végétation en Haute-Corse malgré l'interdiction des écobuages

La rédaction le Dimanche 9 Février 2020 à 10:18

Le Sapeurs Pompiers de la Haute-Corse sont intervenus à 50 reprises ce Samedi 8 février dont 9 fois pour des feux de végétation ou écobuages alors que l’emploi du feu est interdit par arrêté préfectoral.

On rappelle que le feu de foret de Quenza est toujours actif et qu’un épisode de vent très fort est annoncé pour les prochaines 72 heures.

Les pompiers et les autorités préfectorales rappelant que l’emploi du feu est strictement interdit en Corse depuis ce 8 février et jusqu'à au moins mardi 11 février inclus.



