9 à 10 radars mis en panne : le cadeau de la CGT-Energie de Corse

Si vous avez été "flashé au volant de votre voiture ce jeudi, vous n'avez pas eu de chance.

Neuf à dix cabines radars ont été, selon les premières estimations, mises volontairement en panne par les agents de la CGT-Energie de Corse.

A Bastia ils ont même accroché au radar de la route du front de mer un message à l'attention de tous les automobilistes : "offert par la CGT".



Un mouvement entrant dans le cadre de la protestation nationale contre la réforme des retraites qui s'exprime de mille et une façons depuis plusieurs semaines et auquel la CGT-Energie de Corse a voulu participer.



C'est sans doute sympa, mais une fois les effets de ce cadeau passés, n'omettez pas de lever le pied, de respecter la vitesse et le code sur toutes nos routes !