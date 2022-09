8e vague de Covid : pourquoi la circulation du virus repart à la hausse ?

Pour le

- Le vaccin nous a donné vraiment une immunité qui nous aurait fallu attendre de nombreuses années pour acquérir. Cette immunité vaccinale nous permet d'éviter les formes graves comme on les a vu à la première vague de l'épidémie mais on peut toujours être contaminés.- On n'en sait rien. On a vu que les vaccins sont efficaces contre contre tous les variants qui circulent que et aussi le niveau de couverture faibli au bout de quelques mois, c'est pour cela qu'il est important de vacciner les personnes âgées et fragiles, notamment. C'est in virus nouveau, donc on a peu de recule.- Oui. C'est difficile. On ne peut pas savoir s'il y aura. La transmission du virus reste sous extrême surveillance pour toutes les raisons que je vous ai indiquées. C'est à dire on sait qu'il fait des variants, on sait qu'il s'adapte très bien, on sait qu'il va être de plus en plus efficace, mais on a ce côté aléatoire dû au hasard, qui ne nous permet pas de prédire s'il développera des de variants qui auraient des formes graves. Cela c'est absolument imprévisible.- Il est toujours difficile, après les deux années qu'on vient de vivre, de dire aux gens qu'il vaut mieux se remettre les masques et respecter les gestes barrière . Et pourtant, il faut rester prudent. Quand on a des symptômes, même si c'est un virus qui a aussi des formes asymptomatiques , il faut se faire tester, remettre le masque et le garder parce que ça nous protège du Corona, mais aussi de la grippe qui reste un virus qui est aussi hautement pathogène.Les recommandations sont toujours les mêmes : en cas de symptômes il faut se faire tester et s'isoler.Il faudrait pouvoir garder un petit peu une ce que l'épidémie nous a appris.