8e Mossa di a ghjuventù corsa : pas de soirées mais des débats sur l'avenir de la formation à l'université de Corse

« Quels moyens d’action pour lutter contre la spéculation en Corse ? » La question sera posée lors du premier débat, mardi 19 octobre à 18h30 dans l’amphithéâtre Ribellu de la faculté de Lettres. Pour y répondre, plusieurs responsables des principaux mouvements politiques nationalistes et des représentants de l’association U Levante et de l’Agence d’Aménagement durable, d’Urbanisme et d’Energie corse (AUE) seront présents.



Le lendemain, à 18h30 dans la salle B1-204 de la faculté de Lettres se tiendra le deuxième débat. La thématique sera cette fois plus tournée vers l’université de corse et l’avenir de son offre de formation : « Pluridisciplinarité, insertion professionnelle et développement durable : les enjeux de la nouvelle carte des formations de l’Università di Corsica ». En 2024 cette carte sera renouvelée. Les étudiants veulent participer à son élaboration et y inclure plus « de formations pluridisciplinaires intégrant la notion de développement durable », explique Marina Branca. En accord avec la présidence de l’université, la CGC veut apporter les idées de tous les étudiants. Pour se faire, ils font actuellement circuler un sondage aux près de 5 000 étudiants de l’université de Corse. Questionnaire sur lequel ils pourront partager leur vision de l’institution de demain, 40 ans pile après son ouverture.