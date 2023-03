80e anniversaire de la libération de la Corse : le vibrant hommage de Bastia à Fred Scamaroni

Satisfait et ému par ce bel hommage, le neveu de Fred Scamaroni, Jean-François Devaux-Scamaroni, a souligné l’importance d’entretenir un tel rituel de commémoration. « La mémoire ne s’oublie pas. Ce sont les signaux du courage d’un homme, et on a besoin de ces valeurs aujourd’hui, dans une société appauvrie humainement. »



D’où l’intérêt de mobiliser les plus jeunes, comme Luna et Thomas, deux lycéens, qui ont lu, face au public, une biographie du résistant. « (…) Trahi et torturé par l’OVRA, il se donne la mort dans son cachot de la citadelle d’Ajaccio en se tranchant la gorge avec un fil de fer le 19 mars 1943. Il arrive à écrire avec son sang sur le mur de la cellule : ‘Je n’ai pas parlé, vive de Gaulle, vive la France’. » À propos de cette fin courageuse, le journaliste et homme d’État Maurice Schumann a d’ailleurs dit par le passé que Fred Scamaroni avait été « surhumain tout en restant humain ».



« Quoi qu’on en pense, il y a eu beaucoup de martyrs en Corse » retrace Sixte Ugolini. « Ils sont nombreux, et Fred Scamaroni est un de ceux-là. C’était un des principaux organisateurs de la Résistance depuis le début, en 1941. Ce qui fait qu’il a une place particulière avec quelques autres, comme Jean Nicoli, qui est la figure la plus emblématique, ou Vincetti, qui a également donné sa vie. »