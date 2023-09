80e anniversaire de la Libération de la Corse : Le Théâtre du Commun célèbre l'histoire avec 2 spectacles

Ghisonaccia : 25 septembre 2023, lieu à definir

Sainte Lucie : 3 octobre 2023, Lieu à préciser

Bastia : 18 novembre, Bibliothèque centrale

Les deux pièces, "Vie de Jean Nicoli" de Noël Casale et "Rome l'hiver", inspirée de "Quelques jours avec Hitler et Mussolini" de Ranuccio Bianchi Bandinelli, ne visent pas seulement à célébrer le passé, mais à susciter une réflexion profonde sur le présent. Comme le disait Bertolt Brecht, "la haine, comme partout ailleurs, nourrit de mieux en mieux la bête immonde", et c'est précisément cette réalité que le Théâtre du Commun cherche à explorer."Vie de Jean Nicoli" plonge le public dans la vie de Jean Nicoli, un héros de la résistance corse pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette pièce retrace les moments clés de sa vie, son engagement courageux et sa lutte pour la liberté, tout en invitant les spectateurs à réfléchir sur les valeurs qui ont guidé son action.D'autre part, "Rome l'hiver" offre une perspective unique sur les rencontres historiques entre Hitler et Mussolini à Rome. Inspirée du livre de Ranuccio Bianchi Bandinelli, cette pièce explore les coulisses de ces réunions diplomatiques et les conséquences qui en ont résulté.Les représentations de ces deux pièces se tiendront à Bastia Folelli, Ghisonaccia et à Sainte Lucie, offrant ainsi à un large public la possibilité de participer à cette commémoration significative.Dates et lieux :Bastia : 19, 21, 22 septembre 2023, Centre culturel Una VoltaDates et lieux :