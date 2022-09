80 agents réunis à Ajaccio pour la 3e université de l'innovation publique territoriale

Pour sa 3e édition, l'Université de l'innovation publique territoriale a réuni 80 agents territoriaux ce jeudi à Ajaccio. Organisée par le CNFPT , cette manifestation a pour but de regrouper, le temps d'une journée, des agents volontaires venant de toute la Corse afin de réfléchir ensemble à des solutions concrètes concernant des problématiques diverses. "Ça fait quelque temps que le CNFPT a lancé cette idée d'une université sous divers formats, raconte Alex Vecchini , directeur de la délégation corse du CNFPT . L'objectif est de promouvoir des méthodes de collaboration, d'intelligence collective et de résolution de problèmes centrés sur l' usager ."



Les deux premières éditions, qui se sont tenues en 2019 et 2021, ont permis d'aborder au total neuf défis apportés par les collectivités territoriales. Depuis, certains n'ont donné lieu qu'à quelques réflexions le temps de l'université, mais d'autres ont pu prospérer dans la durée. "En 2019, nous nous sommes questionnés sur "Comment prévenir les violences faites aux femmes ?", détaille le directeur du CNFPT . Ça a donné lieu au développement de divers prototypes." Dans ce cas précis, les travaux ont mené à la création d'un jeu de cartes à destination des enfants pour les sensibiliser dans les écoles primaires. " Au travers de l' innovation publique, on peut imaginer des solutions pragmatiques, modestes et viables qui font progresser, s'enthousiasme Alex Vecchini . C'est une démarche très humble, on vise à produire quelques réponses à des problèmes très concrets des usagers , comme peuvent l'être l'eau ou le changement climatique par exemple."



Des ateliers innovants pour réfléchir



Durant toute la journée, les 80 agents réunis réfléchissent de différente manière, mais toujours en collectivité. La branche corse de l'établissement public national, qui s'occupe de la formation de près de 13 000 agents publics dans toute l'île et tous les domaines professionnels, a sollicité Philip Boisivieux pour animer les débats.



Après la conférence matinale, donnée sur le thème des solutions opérationnelles apportées par l' innovation publique aux collectivités, le facilitateur propose trois ateliers : l e sprint desig n , qui impose de résoudre des problèmes avec une contrainte temporelle, la facilitation graphique au travers du Sketchnote , mêlant écrit et dessin , et l'innovation pédagogique au service des collectivités et des agents. Une diversité dans la méthode, pour permettre de sortir des conférences traditionnelles et de balayer un large panel de sujets. "En 2019, lors de la première édition, nous avions traité de thèmes d'actualité autour de circuits courts pour les restaurants scolaires ou les hôpitaux, par exemple, se remémore le directeur Alex Vecchini . On veut accompagner un maximum de dynamiques et d'initiatives en essayant d'associer tout le monde, qu'il s'agisse d'acteurs publics, privés ou associatifs."



Cette année encore, le CNFPT espère que l'intelligence collective permettra à son université d'aboutir à de nouveaux projets, comme l'a été le jeu de cartes pour enfants, dont le bilan a été effectué en conclusion de la 3e édition.