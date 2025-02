76 médailles pour les vins et les produits corses au concours général agricole

Depuis plus de 150 ans, le Concours Général Agricole célèbre l’excellence du terroir français et le savoir-faire des producteurs et éleveurs engagés.Ancré dans son époque, il reflète la richesse et la diversité des filières agricoles, tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de qualité et d’authenticité.Lors des finales, organisées du 22 au 25 février au Salon International de l’Agriculture, des milliers de produits et vins ont été dégustés et évalués par un jury exigeant, composé de professionnels et de consommateurs avertis. Les médailles décernées restent une référence incontournable pour valoriser le travail des producteurs et guider le choix du grand public. Et comme tous les ans, la Corse a obtenu son contingent de récompenses. 45 médailles d'or, d'argent et de bronze pour les vins et 31 autres pour ses produits, sont venues couronner les efforts des viticulteurs et la qualité de nos divers produits régionaux.La Corse a obtenu également son prix d'excellence au concours des vins avec le Domaine Fiumicicoli - SCEA Terra Corsa." À la différence des médailles qui distinguent la qualité d’un produit pour une année donnée, le Prix d’Excellence atteste de la maîtrise des savoir-faire d’une entreprise ou d’un producteur lui permettant de garantir une grande régularité dans l’excellence de sa production" précise le Concours général agricole.La liste de tous les médaillés de Corse est à découvrir sur le site du Concours général agricole