7 personnes secourues par la SNSM de Propriano

La première intervention s'est déroulée ves12h30. Les sauveteurs ont porté assistance à 4 personnes en difficulté dont deux enfants, à la suite de l’échouage de leur embarcation sur la plage de Capu Laurosu à Propriano .

Le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartène - SNS 731 - qui était en transit retour au départ de Propriano vers le littoral Sartenais, a pu secourir les 4 personnes ramenées et mises en sécurité à Propriano .

A 14h10, vers une vedette en avarie technique avec 3 personnes à bord dans le secteur de Cala Longa- Commune de Sartène - qui a nécessité l’assistance de la SNSM après l'alerte donnée auprès du CROSS-Corse.

Sécurisées par le Patrouilleur de Surveillance et de Sauvetage de Sartène -SNS 731-, elles ont été confiées à la vedette SNS 235 qui a ramené, tout le monde, embarcation comprise, à bon port à Propriano.