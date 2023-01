7 entreprises corses se mobilisent pour le climat

Pour cette cuvée sudiste, 70 entreprises suivront le parcours Provence-Corse, pour un total de 140 personnes à accompagner, donc. "Ils suivent un parcours de 10 mois avec un accompagnement sur six sessions, détaille Fanny Morelle, également coach auprès des dirigeants au sein de ce mouvement. L'objectif est qu'ils avancent d'abord sur leur transition intérieure, parce qu'on est convaincu que pour faire bouger les choses, il faut qu'ils aient eux-mêmes bougé. On travaille ensuite sur la transformation du modèle et de l'organisation. L'objectif est qu'ils mettent leur activité au service du vivant pour que les générations futures puissent continuer à vivre sur cette planète."



Sept de ces entreprises sont Corses, avec en tête d'affiche, la Corsica Linea. EDF Corse, Corstyrène, Salaisons réunies, Vadovia, Demeures corses et Socodip font également partie du dispositif, et succéderont à Pietra, seul représentant insulaire du premier parcours.



Les trois jours de la première session des 19, 20 et 21 janvier ont été consacrés au constat et à la prise de conscience des enjeux environnementaux et sociétaux. S'en suivront quatre autres rassemblements - en mars et mai à Aix, puis juillet et septembre à Marseille - jusqu'à la clôture du programme, les 26 et 27 octobre à Marseille. 60 feuilles de route de redirection écologique vers un modèle régénératif verront le jour. Des projets coopératifs co-construits par les participants seront aussi livrés à l'issue du parcours.