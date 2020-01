6e Edition de Fabrica Design : le cuir de la vache-tigre "Saïnata" à l’honneur

La lauréate de l’appel à projet internationale lancé par Fabrica Design est donc Emeline Lavocat, diplômée de l’ESAD de Reims (Ecole Supérieure d’Art et de de design), et de l’ENSCI (Ecole Nationale Supérieur de Création Industrielle). Forte de plusieurs expériences : jardins suspendus à Mons (Belgique), réflexion autour de l’habitat contraint à Paris, musée du verre à Trélon, identification des ressources d’un territoire au Japon, découverte de l’urbain en Thaïlande… nous découvrons un gout du défi prononcé. Durant quatre mois sa mission sera d’apprivoiser le cuir Saïnata, travailler sa texture et son motif.

Comme nous pouvons le voir sur la photographie, c’est un tannage avec poil qui sera exploité. Le but étant de garder le motif et de jouer avec les couleurs du bovin. Le domaine Abbatucci se veut le plus respectueux de l’animal au possible. C’est donc dans cette démarche qu’il a la volonté d’optimiser les ressources de la bête. La Ferme Fil di Rosa est certifiée en Agriculture Biologique, de plus, l’abattoir et l’atelier de découpe et d’embrochage sont agrée bio. Qualité et respect des traditions sont de mise avec une attention de rigueur au bien-être de l’animal.

Fabrica Design et ses collaborateurs souhaitent ainsi mettre en avant les matériaux présent sur notre territoire, « faire ce que l’on peut avec ce dont on dispose, en Corse ».