6 ans d'investissement municipal et Peri intègre le Parc naturel régional de Corse

Dans la continuité des sentiers du patrimoine, présentés en mairie, il y a quelques semaines, la commune de Peri était à l’honneur en ce mercredi 7 août. Il faut dire que l’événement avait de quoi susciter un réel engouement. Il a s’agit, en effet, de l’entrée officielle -même si elle avait été actée par un arrêté ministériel courant octobre 2018 - de la commune au sein du Parc Naturel Régional de Corse. À cette occasion, tous les habitants étaient conviés à une matinée mémorable afin de marquer l’événement d’une pierre blanche. L’issue favorable d’une démarche initiée il y a plusieurs années et marquée par la création d’une charte paysagère (seule commune de Corse-du-Sud), un patrimoine naturel typique et un patrimoine historique de la commune.





Tout a commencé en début de matinée avec le rendez-vous pris Piazza di a Nunziata (mairie) avec une exposition accompagnée de la diffusion d’un film du PNRC : « une biodiversité à préserver ». En présence de Xavier Lacombe, maire de la commune, Jacques Costa, président du syndicat mixte du Parc, François Sargentini, président de l’Office de l’Environnement, Henri Franceschi, président de la communauté de communes de la Haute-Vallée de la Gravona et José Filippi, directeur général des services du syndicat mixte du Parc, le public a pris la direction du pont génois avant une allocution des principaux acteurs de cette démarche. Des animations pour petits et grands mis en place par le PNRC ont permis de partir à la découverte de la faune et de la flore de l’île, des espèces protégées comme l’Altore, le dauphin…



Un buffet a clos cette matinée très instructive. Une manifestation qui ouvre d’autres perspectives à cette commune de la vallée de la Gravona, dotée, ainsi d’outils importants pour la valorisation de son patrimoine…